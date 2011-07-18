آمار اخراج از کار در تهران؛ 15هزار نفر/ کد شناسایی اشتغال جدید

مهدی رفیعی در گفتگو با مهر آمار کل اشتغال ایجاد شده در استان تهران را طی سال گذشته 264 هزار نفر اعلام کرد و گفت: ما همیشه با گروه هایی به عنوان ورودی به بازار کار و خروجی از آن مواجه هستیم.

رئیس سازمان کار استان تهران اظهار داشت: البته ممکن است یکسری از کارگران به سازمان کار مراجعه کنند و دادخواست بدهند که از کارشان منفک شده اند اما این به معنای خروج آنها از کار نیست بلکه آنها انتظاراتی را مطرح می کنند که در نهایت و در اکثر موارد به بازگشت دوباره آنها به کار منجر می شود.

رفیعی ادامه داد: همچنین برخی از افراد برای کار به مراکز دیگری غیر از جایی که در آن مشغول به کار بوده اند هم معرفی می شوند، بنابراین چرخه ورودی و خروجی به بازار کار همیشه وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت بیکاران استان تهران گفت: به صورت کلی اینگونه افراد جزء ورودی های به بازار کار محسوب نمی شوند که ممکن است در برخی ماه ها کمتر و در برخی ماه ها نیز بیشتر باشند.

این مقام مسئول در سازمان کار استان تهران تاکید کرد: آنچه که ما آن را اشتغال جدید محسوب می کنیم در واقع بیمه شده های جدیدی هستند که بتوانیم کد بیمه ای آنها را مبنا قرار دهیم.

به گفته رفیعی، افرادی که از کار خود به صورت قطعی اخراج شده باشند با افرادی که به اداره کار دادخواست داده اند تفاوت دارد ولی با این حال حدود 15هزار نفر در سال گذشته اخراج شده اند.

وی افزود: با این حال بیشتر این افراد دوباره به محیط های دیگر کاری برگشته اند مانند شاغلان پیمانکاری که پس از اتمام یک پروژه کار دیگری را شروع می کنند.