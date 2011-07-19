آغاز واگذاری 200 هزار کارت کار اتباع بیگانه

توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر درباره ادامه حضور اتباع بیگانه در کشور و برنامه وزارت کار و امور اجتماعی برای حل این مسئله، گفت: مجوز اشتغال و پروانه کار اتباع خارجی از هر ملیتی در هیئت های فنی اشتغال استانها از جمله اداره کل اشتغال ستاد بررسی و صادر می شود.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل اظهار داشت: بنابراین اگر افراد خارجی دارای تخصص و مهارت خاصی باشند و با روادید کار وارد کشور شده باشند توسط هیئت های فنی اشتغال مورد بررسی قرار می گیرند.

صدور کارت اشتغال خارجیان ماهر

حبیب زاده ادامه داد: البته هیئت های فنی اشتغال نیز گواهی و مجوز اشتغال به کار اتباع خارجی دارای مهارت و تخصص را که متقاضی حضور در بازار کار کشور باشند را به درخواست کارفرمایان و طبق قوانین و مقررات موجود صادر خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: اما در حال حاضر معمولا برای اشتغال به کار نیروی کار ساده با توجه به وضعیت بازار کار در کشور مجوزی صادر نمی شود، مگر افرادی که اقامت آنها در کشور مجاز شناخته شده باشد.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: بنابراین نیروهای کار ساده ورودی به کشور با هر ملیتی که عموما اتباع افغانی هستند به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم بندی می شوند.

چه کسانی مجاز شناخته می شوند؟

به گفته حبیب زاده، نیروی کار خارجی حاضر در کشور و آنهایی که مجاز شناخته می شوند کسانی هستند که اقامت آنها طبق قوانین وزارت کشور بلامانع است و دوم اینکه از وزارت کار و امور اجتماعی نیز کارت کار موقت دریافت کرده باشند.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل، تصریح کرد: در حال حاضر کارت کار موقت از سوی وزارت کار برای اتباع بیگانه صادر و در مرحله توزیع است.

وی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده حداکثر حدود 300 هزار کارگر مجاز خارجی در کشور داریم که اینها می توانند کارت کار دریافت کنند.

صدور 200 هزار کارت کار؛ حداکثر 300 هزار

حبیب زاده با بیان این مطلب که در حال حاضر در حدود 200 هزار کارت موقت کار برای اتباع بیگانه صادر شده است، اظهار داشت: باید تکلیف این گروه مجاز از کارگران خارجی از سیل کارگران غیرمجاز مشخص شود و وضعیت آنها روشن باشد.

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: بنابراین افرادی که در حال حاضر می توانند کارت موقت کار دریافت کنند افرادی هستند که باید در آمایش 7 وزارت کشور شرکت کرده و مجوز اقامت در کشور اخذ کرده باشند.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل بیان داشت: بنابراین هم اکنون برای این افراد کارت کار صادر شده است و اگر هم صادر نشده باشد ولی در آمایش 7 وزارت کشور حاضر شده اند می توانند مراجعه کنند و کارت کار خود را دریافت دارند.

حبیب زاده این مطلب را هم افزود که غیر از این گروه که از 200 هزار نفر تا کمی بیشتر خواهند شد، مابقی افراد خارجی حاضر در کشور غیرمجاز هستند.