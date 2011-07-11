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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۴

پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود

پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود

پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف بررسی چالشها و راهکارهای ICT روز هفدهم شهریورماه امسال در گرمسار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بررسی زیرساختهای مورد نیاز ICT در صنعت و بررسی امکانات و نارسایی های موجود در راه توسعه این بخش در استان سمنان برگزار می شود.

ارائه ظرفیتها و توانمندی های موجود برای توسعه پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات در این استان از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است چرا که اطلاع نداشتن مسئولان اجرایی و فعالان بخش خصوصی از توانمندیهای بخش ICT در استان سمنان یکی از دغدغه های صنعت این استان به شمار می رود.
 
در این همایش یک روزه شش مقاله درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه، توسعه ICT در صنایع و راهکارهای اجرایی آن ، زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان و بررسی زیرساختها و توانمندی های موجود در زمینه فناوری اطلاعات در استان سمنان، ارائه می شود.
کد مطلب 1356072

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