هفتمین جشنواره استانی شعر نبوی در قشم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: جشنواره استانی شعر نبوی با حضور 20 نفر از شاعران مطرح استان با سرودهایی در مدح و ثنای پیامبر اعظم (ص)و مرتبط با اعیاد شعبانیه به مدت یک روز در 21 تیر ماه در محل مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از 40 اثر اشعار شاعران استانی به دبیرخانه جشنواره توسط سرایندگان قرائت خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم با بیان اینکه جشنواره استانی شعر نبوی برای دومین بار در طی دو سال اخیر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قشم برگزار می شود، افزود: این شهرستان شاهد برگزاری پنجمین دوره این جشنواره نیز در سال 88 بوده که امسال نیز با توجه به پیگیری انجام شده دوباره توفیق میزبانی آن را داشته ایم.

امیری اظهارداشت: که تلاش می کنیم در سالهای آتی برگزاری این جشنواره در قشم به صورت دائمی و منطقه ای برگزار شود.

وی تصریح کرد: توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری را با رویکرد معنوی و دینی، متناسب با جامعه ایرانی و اسلامی و استفاده از هنر در قالب معنوی را مهمترین اهداف در این راستا عنوان کرد که جشنواره شعر نبوی را نمونه ای از این دستاورد دانست.