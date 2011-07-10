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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

"شیر تلخ" نماینده ایران در فستیوال "یک کشور یک فیلم" شد

"شیر تلخ" نماینده ایران در فستیوال "یک کشور یک فیلم" شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "شیر تلخ" تولید حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان تنها نماینده ایران در فستیوال "یک کشور یک فیلم" فرانسه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه شیر تلخ، تولید حوزه هنری خراسان رضوی به کارگردانی ناصر ضمیری به دومین جشنواره " One Country One Film" فرانسه راه یافت.

ناصر ضمیری سازنده فیلم های "آسمان بدون گذرنامه"، "جایی دنج برای ماهی‌ها"، "سوم شخص مفرد" و "لالایی برای بیداری" دارای چندین جایزه بین المللی در زمینه فیلم کوتاه است.

شیر تلخ داستان چند خانواده افغانی است که قصد رفتن به نزدیکی مرز پاکستان را دارند و در این مسیر اتفاقاتی برای آنها به ویژه شخصیت اصلی فیلم رخ می دهد.

فیلم کوتاه شیر تلخ، برگزیده بهترین فیلم ششمین جشنواره فیلم کوتاه رویش و برگزیده بهترین فیلم کوتاه بخش ملی نخستین جشنواره بین المللی فیلم کیش است که از بخش بین الملل حوزه هنری خراسان رضوی به جشنواره " یک کشور یک فیلم" راه یافت.

گفتنی است، هدف اصلی این جشنواره تبادل فرهنگی بین کشورهاست که از 29 تا 31 جولای 2011 در فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 1356077

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