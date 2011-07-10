برخی دهیاران مازندران با قوانین طرحهای هادی آشنایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در نشست تخصصی شهرداران و شورای سازمان همیاری شهرداری های استان اظهار داشت: جشن نیمه شعبان باید بسیار باشکوه با مشارکت شهرداران در سراسر استان برگزار شود .

وی با بیان اینکه فلسفه انتظار، فرهنگ اسلام را می تواند در نهاد بشریت نهادینه کند گفت: نگرش انتظار منجی عالم بشریت بسیاری از راه ها را برای ما باز می کند و ملت شیعه را امیدوار خواهد کرد.

معاون عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: اعتبارات لازم جهت برگزاری جشن نیمه شعبان باید در نظر گرفته شود و تمام ۵۲ شهرداری باید در برگزاری این جشن نهایت تلاش را انجام دهند و به ۳ شهرداری هدایای نفیسی ارایه خواهد شد.

هاشمی، با بیان اینکه چگونگی تهیه طرح تفضیلی و جامع برای ما بسیار مهم است افزود: طرحی باید تهیه شود که نگاهش به سمت توسعه پایدار باشد.

وی افزود: درخصوص تهیه طرح تفضیلی و جامع، باید مطالعات لازم انجام شود تا نیازی به تجدید نظر نداشته باشیم.

هاشمی اظهارداشت: باید در زمینه تهیه طرح تفضیلی و جامع دقت نظرها را افزایش دهیم و مشارکت فعال داشته باشیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه درخصوص تهیه طرح هادی روستایی، دهیاران باید اشرافیت کاملی به طرح داشته باشند گفت: متاسفانه برخی از دهیاری ها اظهار بی اطلاعی کردند که نباید این گونه باشد.

هاشمی تصریح کرد: فلسفه وجودی سازمان همیاری شهرداری در جهت توانمندسازی شهرداران و امور شهری است و باید از این سازمان بهره مند شویم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه بخشداران حق صدور پروانه در محدوده و حریم شهری را ندارند گفت: صدور پروانه در محدوده و حریم شهری از وظایف شهردار است درصورتیکه بخشداران اقدام به صدور پروانه کنند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

هاشمی افزود: اگر قصد داریم در معماری شهری تحول ایجاد کنیم باید حریم ۱۵ متری اجرا شود و شهرداری ها اصرار بر حذف آن نداشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از شهرداری ها تمامی اعتبارات را جذب نکردند که باید هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه برخی پروژه ها با هدف سیاسی محقق می شود افزود: نباید مشکلات حوزه شهری را به مدیریت آینده منتقل کنیم بلکه شهرداران باید در پی رفع معضلات شهری در کوتاه ترین زمان ممکن باشند.