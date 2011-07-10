به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی ابراهیمپور پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: حجاب یکی از مهمترین مسایل کشور است که دولت و مجموعههای دلسوز نظام باید به آن توجه داشته باشند.
انتقاد از بیتوجهی به حجاب
وی ادامه داد: با این وجود و با توجه به دغدغه مراجع و بزرگان نسبت به این موضوع، بسیاری از مسئولان در شکل عمیقی به این موضوع توجه ندارند و ریشه آن در بیتوجهی به مسایل معرفتی و فرهنگی است.
ابراهیمپور اظهارداشت: در دولتهای قبلی و فعلی توجه چندانی به این موضوع نشده و اخیرا نیز وضعیت نامناسبتر شده و هر روز نیز اخبار نگران کنندهای از دولت شنیده میشود.
وی افزود: این در حالی است که برخی دستگاههای دولتی با اینکه کار چندانی درباره عفاف و حجاب نکردهاند اما فعالیتهای موسسه ریحانة النبی را به نام خود تبلیغ میکنند.
کاهش بودجه طرحهای حجاب
وی با اشاره به افزایش صددرصدی فعالیتهای این موسسه در سال گذشته تحصیلی تصریح کرد: با این وجود تنها ۲۳ درصد بودجه ما دولتی بوده است و ۵۷ درصد کاهش بودجه داشتیم به همین دلیل در سال تحصیلی آینده فعالیت های ما به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
۲۰ هزار نفر تحت پوشش طرح خوش حجابی
ابراهیمپور با اشاره به اجرای طره خوش حجابی ریحانة النبی در هشت شهر کشور یادآور شد: ۲۰ هزار دانش آموز تحت پوشش این طرحها در سال ۸۹ قرار گرفتند که ثمره آن رشد ۳۶ درصدی حجاب در منطقه یک تهران، ۳۱ درصدی در مشهد، ۴۳ درصدی در ساری، ۳۵ درصدی در ارومیه، ۳۹ درصدی در اصفهان، ۲۱ درصدی در شیراز و ۴۶ درصدی در ری و ۸۴ درصدی در کاشان را شاهد بودهایم.
وی با اشاره به برگزاری دوره اموزشی برای مربیان این طرح با حضور ۷۵ نفر در هفته گذشته در قم گفت: هم اکنون ۲۰۰ نفر که عمده آنان طلاب خواهر حوزههای علمیه هستند عهده دار اجرای این طرح در هشت شهر کشور هستند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانة النبی با بیان اینکه حجاب از ضروری ترین مسائل کشور است، تاکیدکرد: با وجود اینکه این موضوع برای علما و مراجع دغدغه است بسیاری از مسئولان به آن بی توجه هستند و وضعیت حجاب در دولت کنونی بدتر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی ابراهیمپور پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: حجاب یکی از مهمترین مسایل کشور است که دولت و مجموعههای دلسوز نظام باید به آن توجه داشته باشند.
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