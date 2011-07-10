اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو روز رقابت پینگ پنگ بازان راه یافته به لیگ برتر بانوان کشور مشخص شدند.

رقابت های پینگ پنگ دسته یک بانوان کشور در تبریز با شناخت نفرات راه یافته به لیگ برتر به پایان رسید.

در این رقابت ها که با حضور 40 پینگ پنگ باز از 14 استان کشور و در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد، پس از دو روز رقابت نفرات راه یافته به لیگ برتر به ترتیب زیر مشخص شدند: مریم جلالی از گلستان، بهاره بابادیوند از خوزستان، نوشین میراعلایی از اصفهان، زهرا علوی از خوزستان، آزاده سرافراز از تهران، فرحناز همتی از تهران، سارا شهسواری از کرمانشاه

رقابت های لیگ دسته برتر بانوان کشور به میزبانی گرگان برگزار می شود و سحر رهنما پینگ پنگ باز تبریزی تنها نماینده آذربایجان شرقی در رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ بانوان کشور است.

رکابزن روس پتروشیمی تبریز در صدر بهترین رکابزن امتیازی تور هایلگ چین

بوریس شپیلفسکی رکابزن روس پتروشیمی تبریز در صدر بهترین رکابزن امتیازی تور کینگ هایلگ چین ایستاد.

در پایان مرحله هشتم تور کینگ هایلگ چین که به مسافت 239 کیلومتر در مسیر شینینگ به لانجو در مسیر سنگین و در هوای بارانی برگزار شد، رکابزنانی از تیمهای جیانت تایوان، هنگ کنگ و اوکراین اول تا سوم شدند و بوریس شپیلفسکی، مهدی سهرابی، حسین عسگری و توبیاس ارلر رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز در مکانهای ششم، هشتم، 23 و 34 جای گرفتند و امیر زرگری در رده 38 ایستاد.

در مجموع امتیازی بوریس شپیلفسکی رکابزن روس پتروشیمی تبریز با 95 امتیاز صدرنشین است و مودولو ساچا از ایرلند با 79 امتیاز در رده دوم و روبرت فاستر از آمریکا با 48 امتیاز در رده سوم ایستاده است.

در مجموع کوهستان هم عباس سعیدی تنها از دانشگاه آزاد با 17 امتیاز همچنان پیشتاز است و کریستین دوراسک از کرواسی با 16 امتیاز در تعقیب وی است و حسین علیزاده از پتروشیمی تبریز با 13 امتیاز در تعقیب آنها در رده سوم قرار دارد.

در مجموع انفرادی نیز حسین عسگری در رده ششم بهترین جایگاه را در بین رکابزنان ایرانی در تور چین دارد.

در مجموع تیمی تا پایان مرحله هشتم اسلونی با 80 ساعت و 28 دقیقه و دو ثانیه در صدر است و پس از آن لهستان و ایرلند در رده دومی و سومی و کرواسی در رده چهارمی و تیم پتروشیمی تبریز با 80 ساعت و 29 دقیقه و دو ثانیه در رده پنجم جای دارد و پس از آن تیمهای اسپانیا و دانشگاه آزاد ششم و هفتم هستند.

در مجموع تیمهای آسیایی همچنان پتروشیمی تبریز با 80 ساعت و 30 دقیقه و هشت ثانیه پیشتاز است و دانشگاه آزاد با 11 ثانیه اختلاف در تعقیب وی است و قراقستان در رده سوم ایستاده است.

تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز قرار بود با ترکیب قادر میزبانی، حسین عسگری، مهدی سهرابی، حسین علیزاده توبیاس ارلر، مارکوس آیبگر و بوریس شپیلفسکی در این تور شرکت کند.

مرحله نهم تور کینگ هایلگ چین یکشنبه به مسافت 94 کیلومتر در داخل شهر لانجو برگزار خواهد شد و با این نتایج در دو مرحله پایانی اسان نتایجی دستخوش تغییرات نشده و تور هایلگ چین با این نتایج به پایان برسد.

برد تیم آذربایجان شرقی در رقابتهای والیبال امید های قهرمانی کشور

رقابتهای والیبال امیدهای قهرمانی کشور منطقه سه کشور که با حضور چهار تیم به میزبانی تبریز آغاز شده بود با برد تیم آذربایجان شرقی و باخت شاگردان بهنام محمودی کاپیتان سابق تیم ملی همراه بود.

این دوره از رقابتها در سالن شهید صمد اقدمی از مورخ 18 تا 20 تیر ماه برگزار و قرار بود هشت تیم در این رقابتها حضور یابند در اولین دیدار تیم آذربایجان شرقی سه بر صفر برابر تیم زنجان به برتری دست یافت.

شاگردان عادل بناکار با نتایج 25 بر 16، 26 بر 24 و 25 بر 22 تیم زنجان را از پیش روی برداشت.

دومین دیدار روز نخست با برتری تیم آذربایجان شرقی برابر تیم البرز، پایان یافت.

شاگردان بهنام محمودی که هدایت تیم البرز را بر عهده دارد برابر تیم آذربایجان غربی سه بر صفر و با نتایج 25 بر 23، 25 بر 22 و 26 بر 24 به برتری دست یافت.

تیم جودوی آذربایجان شرقی راهی رقابتهای قهرمانی کشور اراک شد

تیم پنج نفره جودو آذربایجان شرقی راهی رقابتهای قهرمانی کشور اراک شد.

نعیم بیگ زاده، داور خدادادی، احمد ریحانی و ایرج آقایی به عنوان ورزشکار و ولی اله بیگلر به عنوان سرپرست و مربی راهی این رقابتها شده است.

رقابتهای جودوی قهرمانی کشور بزرگسالان کشور 21 الی 24 تیرماه به میزبانی شهر اراک برگزار خواهد شد.