به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدی قبل از ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ‌ ظرفیت و حجم پارکسوارهای جمکران در سال‌های آینده پاسخگو نیاز زائران نخواهد بود.



وی با اشاره به اینکه مراسم نیمه شعبان در سطح ملی برگزار می‌شود، اظهار داشت: سعی داریم با برنامه ریزی مناسب حس غرور را در شهر کریمه اهل بیت(ع) تقویت کنیم و اعلام می‌کنیم شهرداری قم توانایی برگزاری با موفقیت برنامه‌های نیمه شعبان را به نحو احسن دارد.



وی گفت: از ‌۷۰ روز قبل فعالیت‌های خود را برای ارائه تسهیلات مناسب به زائرانی که روز نیمه شعبان وارد قم می‌شوند آغاز کرده‌ایم و در حال حاضر نقشه ترافیکی به سمت حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران تهیه شده است و مکان و ظرفیت خودرو‌ها نیز در پارکسوارهای اطراف جمکران جانمایی شده است.



ورود زائران به قم ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد



یزدی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار زائر در روز نیمه شعبان به جمکران آمدند، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود ورود زائران به جمکران در نیمه شعبان سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: ‌ با آسیب‌شناسی خدمات سال‌های گذشته در حال حاضر در پی برطرف کردن و به حداقل رساندن ضعف‌های خود هستیم.



وی با اشاره به اینکه در سال جاری امکان جابه جایی اورژانس در پارکسوارهای اطراف جمکران وجود دارد، ابراز داشت: در سال‌های گذشته متأسفانه این امکان وجود نداشت ولی امسال وضعیت پارکسوار‌ها نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر شده است.



وی افزود: ‌ تابلوهای هدایت مسیر از مبادی ورودی شهر قم تا حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در طی روز‌های آینده به طور کامل نصب خواهد شد.



۹۰درصد پارکسوارهای اطراف جمکران محصور شده است



وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد پارکسوارهای اطراف جمکران محصور شده است، اضافه کرد: تاکنون ۲۸ هزار متر به صورت طولی در پارکسوارهای اطراف جمکران داربست نصب شده است و در آینده این میزان به ۵۰ هزار متر خواهد رسید.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: ‌ یک هزار و ۵۰۰ نیروی بسیجی در پارکسوار‌ها مستقر خواهند شد و زائران را به سمت مسیر پارک خودرو‌ها و مسیرهای خط کشی شده هدایت می‌کنند.



۱۰هزار پک آموزشی راهنمایی و رانندگی و ترافیک در نیمه شعبان توزیع خواهد شد



وی با بیان اینکه ۱۰ هزار پک آموزشی در خصوص ترافیک و راهنمایی و رانندگی در روز نیمه شعبان در بین زائران خردسال توزیع خواهد شد، ابراز داشت: ‌ سال گذشته یک صد هزار پک آموزشی در خصوص راهنمایی و رانندگی و ترافیک در مدارس استان توزیع شد که این کار در حال ملی شدن است.



وی با تاکید بر اینکه زائران و شهروندان قمی حتی الامکان از مسیر ولی عصر به سمت مسجد مقدس جمکران و بالعکس استفاده نکنند، افزود: زائران و شهروندان قمی حتی المقدور از پارکسوار خضر نبی استفاده کنند.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه در ایام نیمه شعبان، گشت و بازرسی ویژه بر پارکسوار‌ها انجام خواهد شد و نرخ‌ تاکسی‌ها در این ایام نیز کنترل خواهد شد، ‌اضافه کرد: ۲۰۰ دستگاه ون، ۱۰۰ دستگاه تاکسی در پارکسوار‌ها و اطراف جمکران حضور خواهند داشت.



وی با بیان اینکه در ایام ویژه نیمه شعبان، ۲۳۷ دستگاه اتوبوس وظیفه جابه جایی و انتقال مسافران و زائران را بر عهده خواهند داشت، ابراز داشت: ‌ میدان مطهری به سمت جمکران ۹۰ دستگاه اتوبوس، شبستان به سمت جمکران ۴۵ دستگاه اتوبوس، پارکسوار امامزاده جعفر به سمت جمکران ۱۰ دستگاه اتوبوس، پارکسوار خضرنبی به سمت جمکران ۱۸ دستگاه اتوبوس، پارکسوار انسجام به سمت جمکران ۲۴ دستگاه اتوبوس و پارکسوارهای شمالی و جنوبی به سمت حرم مطهر ۵۰ دستگاه اتوبوس وظیفه جابه جایی مسافران را بر عهده دارند.



جابه جایی زائران به جمکران رایگان نخواهد بود



وی با بیان اینکه جابه جایی زائران و مسافران به مسجد مقدس جمکران به صورت رایگان نخواهد بود، افزود: ‌ با واگذاری بخشی از خطوط اتوبوس واحد‌ها به بخش خصوصی امکان رایگان بودن جابه جایی مسافران وجود ندارد و با رایگان شدن جابه جایی بحث سرویس دهی نیز یک مقدار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.



مانور حمل و نقل در قم اجرا خواهد شد



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه به طور معمول هر ساله سه روز قبل از نیمه شعبان مانور حمل و نقل در استان برگزار می‌شود، اضافه کرد: در سال جاری این کار نیز انجام خواهد شد و قم آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران و زائران را خواهد داشت.



۱۳۰ هکتار پارکسوار در اطراف جمکران آماده سازی شده است



وی ابراز داشت: ۱۳۰ هکتار پارکسوار در اطراف مسجد مقدس جمکران آماده سازی شده است که ظرفیت دو هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۱ هزارو ۵۰ سواری را دارد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه مسجد جمکران دارای هشت پارکسوار است، ادامه داد: زائرانی که از مسیر اصفهان وارد قم می‌شوند می‌توانند از مسیر شهرک قدس و زائرانی که از سمت اراک می‌آیند نیز از مسیر سه راهی خرمشهر، میدان ارتش، صفاشهر، میدان مفید برای رفتن به پارکینگ خضر نبی استفاده کنند.

