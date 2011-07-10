فروش آثار نقاشی کرجی ها در پایتخت/ سود عمده در جیب گالری های تهران

محمود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقاشان بزرگی دراستان البرز و کرج فعالیت می کنند اما بازار خوبی برای فروش آثار نقاشی در این استان فراهم نشده است.

وی عنوان کرد: برغم جایگاه بالای البرز در زمینه نقاشی، زمینه و بستر مناسبی برای فروش آثار نقاشی در این استان فراهم نشده که این امر بر مشکلات نقاشان البرز می افزاید.

این هنرمند اظهار داشت: فروش آثار نقاشی در البرز در مقایسه با تهران با قیمت بسیار پایینی انجام می شود که این امر باعث می شود برخی از نقاشان کرجی مجبور شوند آثار خود را برای فروش به تهران ببرند.

غلامی یادآور شد: بسیاری از آثار نقاشی هنرمندان کرجی در گالری ها و سایر مراکز فروش آثار نقاشی در تهران به فروش می رسد که این امر مشکلاتی به همراه دارد.

نقاش کرجی مجبور به فروش آثار در گالری های تهران می شود

وی اضافه کرد: به این ترتیب، نقاش کرجی در برخی موارد مجبور می شود برای کسب درآمد منطقی مد نظر خود، آثارش را در مراکز فروش آثار نقاشی در تهران بفروشد.

غلامی افزود: در بسیاری از موارد نیز مراکز فروش یادشده در تهران، آثار را از نقاشان کرجی می خرند و این آثار را با قیمت بسیار بالاتر در معرض فروش به علاقمندان قرار می دهند.

این هنرمند پیشکسوت اضافه کرد: به این ترتیب، آثار نقاشی هنرمندان کرجی گاهی تا چندین برابر قیمت کرج در تهران به فروش می رسد که این امر موجب رفتن آثار نقاشی هنرمندان کرجی به تهران برای فروش می شود.

حمایتهای کافی از هنرمندان به عمل نیامده است

غلامی گفت: هنرمندان از جمله نقاشان از پشتوانه مالی قوی برخوردار نیستند و حمایتهای به عمل آمده از آنها کافی نبوده است.

وی عنوان کرد: این امر موجب می شود تا نقاشان در برخی از موارد مجبور شوند آثار خود را برای فروش به تهران ببرند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.

غلامی بیان کرد: لازم است دستگاه های ذیربط حمایتهای خود از هنرمندان را افزایش دهند تا این هنرمندان تا این حد دغدغه مالی نداشته باشند.

وی افزود: همچنین لازم است بازار خوبی برای فروش آثار هنری در همه مناطق کشور ایجاد شود تا هنرمندان مجبور نباشند آثار خود را برای فروش به پایتخت ببرند.

غلامی بیش از 25 سال است که در زمینه هنر نقاشی و رنگ روغن فعالیت می کند.