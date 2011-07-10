افتخارآفرینی بهادر مولایی در جهان ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در پیامی به بهادر مولایی کسب مدال طلای دسته فوق سنگین مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان را تبریک گفت.

استاندار مازندران افزود: کسب مقام نخست و مدال طلای دسته فوق سنگین مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان جهان توسط جنابعالی ثابت کرد که جوانان ایران اسلامی و بویژه پهلوانان عزیز مازندرانی، با تلاش خود امکان فتح قله های رفیع را دارند.

بی تردید این موفقیت که برای نخستین بار و در رقابت با قهرمانان برجسته کشورهای مطرح جهان بدست آمد نتیجه برنامه ریزی کلان فدراسیون، همت و تلاش مربیان و ورزشکارانی است که امروز یکدل و متحد در راه موفقیت و سربلندی ایران عزیز گام برداشته اند و بار دیگر به اثبات رساند که جوانان دلاور جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها با اتکا به قدرت لایزال الهی قادر به کسب همه موفقیت ها خواهند بود.

این تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز جنابعالی که قهرمانی تیم ملی کشورمان را رقم زد، قابل تقدیر و شایان سپاس فراوان است و اینجانب با تبریک قهرمانی ارزنده و غرور آفرین شما ، که موجب برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل شد.

برخود فرض می‌دانم از تلاش مربیان ودست اندکاران بویژه جنابعالی وخانواده مکرمتان ،تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان تداوم این پیروزی ها را برای جوانان عزیز میهن اسلامی و استان ولایتمدار مازندران مسئلت دارم.

تیم وزنه برداری جوانان ایران در سی و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان تاریخ ساز شد و با درخشش بهادر مولایی و علیرضا کاظم نژاد در روز پایانی، برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.