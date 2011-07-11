نقشه راه طرح فاضلاب تهران به تصویب رسید

اصغر ریاضتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه راه طرح فاضلاب تهران با اعتباری معادل 17 هزار و 298 میلیارد ریال برای افق پنج سال آینده تصویب و نهایی شد.

وی افزود: این نقشه راه بر اساس پیش ‌بینی‌های انجام ‌شده برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اوراق مشارکت، فاینانس داخلی و خارجی، منابع عمرانی و داخلی، پیش‌ فروش انشعاب، وام بانک توسعه اسلامی و اجرا به روش BOT تدوین شده‌ است.

بیش از سه هزار و 686 کیلومتر شبکه فاضلاب در مناطق مختلف تهران اجرا خواهد شد

این مسئول گفت: بر اساس این دستورالعمل، بیش از سه هزار و 686 کیلومتر شبکه فاضلاب در مناطق مختلف تهران اجرا خواهد شد که 12 هزار و 448 میلیارد ریال سهم اجرای شبکه و خطوط اصلی و فرعی و 4850 میلیارد ریال برای اجرای تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب پیش‌بینی شده ‌است.

وی اضافه کرد: بزرگترین بسته اجرایی مربوط به اجرای طرح فاضلاب تهران در مناطق 21 و 22 به روش BOTو با اعتباری برابر پنج هزار میلیارد ریال است که در این بسته، اجرای یک هزار کیلومتر شبکه، دو واحد تصفیه‌ خانه غربی و یک واحد تصفیه ‌خانه شمال‌غرب پیش‌بینی شده است.

ریاضتی در خصوص اعتبار دریافتی از بانک توسعه اسلامی یادآور شد: با اخذ این وام 200 میلیون یورویی، هفت کیومتر خطوط اصلی، 10 کیلومتر تونل در غرب تهران، دو واحد تصفیه‌خانه غربی و یک ایستگاه پمپاژ احداث خواهد شد.

وی از اجرای خطوط اصلی در محدوده مرکزی تهران و منطقه 5 شهرداری خبر داد و افزود: این طرح با دریافت یک هزار میلیارد ریال از محل ماده 56 با تضمین اصل سود و بازپرداخت از طرف دولت انجام خواهد شد که 84 کیلومتر خط اصلی در منطقه 5 و 104 کیلومتر خط اصلی در محدوده مرکزی پایتخت اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران منبع دیگر تأمین بخشی از اعتبار را فاینانس داخلی و سهم ایران از بانک توسعه اسلامی عنوان کرد و گفت: از این محل 1332 میلیارد ریال در قالب شش قرارداد به طول 397 کیلومتر در حال اجراست و 260 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی نیز در مناطق 2 و 9 شهرداری تهران اجرا خواهد شد.

وی میزان تأمین اعتبار طرح از طریق پیش ‌فروش انشعاب را 1150 میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: این پیش ‌فروش‌ها در مناطق دماوند، پاسداران و محدوده مرکزی تهران انجام خواهد شد و با منابع حاصل از آن 400 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی در محدوده مرکزی، حدود 200 کیلومتر لوله‌ گذاری در خیابان دماوند و 239 کیلومتر شبکه در منطقه پاسداران اجرا می ‌شود.

ارتقای تصفیه‌ خانه فاضلاب شهرک قدس

ریاضتی ارتقای تصفیه‌ خانه فاضلاب شهرک قدس را از برنامه‌های پیش‌بینی شده عنوان کرد و بیان داشت: این طرح با اعتباری معادل 350 میلیارد ریال از طریق BOT(سرمایه‌گذار داخلی) برای مدت سه سال اجرا و 20 سال بهره ‌برداری برنامه ‌ریزی شده ‌‌است.

این مسئول با اشاره به 3200 میلیارد ریال منابع حاصل از فاینانس خارجی اضافه کرد: در حال حاضر فهرست پیمانکاران و سرمایه‌ گذاران خارجی به تأیید معاونت راهبردی ریاست جمهوری رسیده‌ است و در حال اخذ تأییدیه نهایی از شرکت مادر تخصصی برای فروش اسناد هستیم که در صورت نهایی‌ شدن واحدهای 7 و 8 تصفیه ‌خانه فاضلاب جنوب تهران از این محل اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: با اجرای صحیح این نقشه راه، در پنج سال آینده بخش اعظم کلانشهر تهران زیر پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار گیرند.