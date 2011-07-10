تجارت چمدانی مهمترین عامل رونق تجاری مناطق آزاد است

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب مساله تجارت چمدانی در منطقه آزاد انزلی از سوی دولت خبرداد و افزود: با اجرای این مصوبه پویایی اقتصادی در این منطقه افزایش قابل توجهی می یابد.

وی همچنین ملتزم بودن مدیران به اخلاق اداری را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: مسئولان که خادمان مردم هستند باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با تأکید براینکه با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی، در تمامی شاخص‌ های اقتصادی کشور نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد، اظهار داشت: نامگذاری سال جهاد اقتصادی نشان از نیاز و جهت گیری کلان کشور در مقطع کنونی از نگاه معظم له است راهبردی که به همراه خود بایدها و نبایدهای را در پی دارد که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار جهادی کامل در عرصه اقتصادی را داشت.

وی تلاش به منظور تقویت بنیه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل کردن آن به یک قدرت برتر منطقه‎ ای را نوعی جهاد ارزیابی کرد و بابیان اینکه این اقدام علاوه بر آنکه در زمره واجبات و تکالیف شرعی است که محبوبیت الهی را نیز در پی دارد، افزود: اگر قرار است دهه آینده برای کشور " دهه پیشرفت و عدالت " باشد انجام امور باید بر اساس معنویت و آموزه های راهبردی اسلام باشد در غیر این صورت هیچگاه نمی توان الگوی مقبولی از توسعه مبتنی بر اصول اسلامی ارائه کرد.

بهمنی در ادامه لازمه هر کاری را رعایت اخلاق دانست و گفت: اگر این مهم مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد، دیگر شاهد رواج تخریب و انتقادات بی ‌پایه و اساس از یکدیگر نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه اسلام دینی مبتنی بر اخلاق و معرفت است که تعالیم اخلاقی آن ریشه در قرآن دارد، اظهارداشت: نمونه اعلای منش اخلاقی کامل قرآنی پیامبر اکرم (ص) است که از سوی قرآن کریم بعنوان اسوه ای حسنه برای مسلمانان و بشریت برای همه اعصار خوانده شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اولویت بندی و انضباط کاری، درستی کار و تعهد یا تقید به کار سه اصل انسان های هدفمند است، اصولی که اگر با تقویت روح دین ‌داری به همراه تقید و تعهد همه جانبه نسبت به آموزه های اسلام همراه شود باعث می ‌شود عدم نظارت هم باعث اهمال و کم کاری افراد نگردد.

وی همچنین با اعلام اینکه اجرای سریع و کامل مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به گیلان به همراه تسهیل و تسریع در تمامی امور جذب و فعالیت سرمایه گذاران مهمترین اولویت کاری منطقه آزاد انزلی به منظور ایفای نقش فعال در توسعه همه جانبه استان و کشور است، افزود: اجرای دو مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت به همراه پیگیری اجرای دو مصوبه دور سوم یعنی تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی و تجارت چمدانی در این منطقه از دیگر اولویت های مهم راهبردی این سازمان را تشکیل می دهد.

بهمنی جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع را ازجمله موارد مهم در بحث خدمات رسانی اعلام کرد و گفت: خدمت به مشتریان مقوله ای است که ریشه در تاریخ زندگی بشر، در تجارت و بازاریابی دارد موضوعی که در آیات و روایات متعدد دینی نیز به آن اشاره شده من الجمله از امام صادق (ع) نقل است که اگر کسی از برادر دینی اش در انجام کاری کمک خواست و برای برآوردن حاجت او با تمام تلاش اقدام نکرد هر آینه به خدا و رسول خدا و مومنین خیانت کرده است.

وی با بیان اینکه طرح تکریم ارباب رجوع، یکى از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام ادارى کشور به تصویب شوراى عالى ادارى رسیده و در حال اجراست، تصریح کرد: مقوله مهم طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکى از مباحث مهمى است، که امروزه در دستگاههاى دولتى مطرح بوده و باید در سازمان منطقه آزاد انزلی در اولویت کاری همه بخش ها قرار گیرد چراکه خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع و مردم در سیستم ادارى نظام اسلامى ایران، هدف نهایى دولت است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه خواستار توجه بیشتر به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان محدوده این منطقه شد و بر ارائه خدمات مضاعف به گردشگران تابستانی با حفظ شعائر اسلامی و فرهنگ سازی در این خصوص تأکید کرد.