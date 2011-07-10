مهاجم سابق سپاهان و استقلال به صبای قم پیوست

محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش برای تشکیل تیمی منسجم و مقتدر به منظور حضور توانمند در یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور یکی از اهداف مهم باشگاه صبای قم است و این مهم را همچنان تا پایان نقل و انتقالات با جدیت در دستور کار داریم.

تلاش باشگاه صبا برای جذب بازیکنان توانمند و کارساز



وی ادامه داد: با توجه به نظر هیئت مدیره و با در نظر گرفتن سقف مشخص شده از سوی سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال، تلاش می‌کنیم که بازیکنانی را جذب کنیم که در فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور واقعا برای صبای قم توانمند و کارساز باشند.

توافق صبای قم با دومین گلزن بر‌تر تاریخ لیگ برتر



رئیس هیئت فوتبال استان قم افزود: بعد از جذب بازیکنان مطرح و شاخص شاغل در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور که همگی بر اساس مطالعه و شناخت قبلی صورت گرفت، امروز با یکی از بهترین بازیکنان تاریخ رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال به توافق رسیدیم.

قرارداد یک ساله غلامرضا عنایتی با صبای قم



وی اضافه کرد: این بازیکن غلامرضا عنایتی مهاجم سابق تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه‌های ابومسلم مشهد، استقلال تهران و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است که با عقد قراردادی به مدت یک فصل، صبای قم را در یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور همراهی خواهد کرد.



رمضان بیگی عنوان داشت: این مهاجم گلزن بعد از مطرح شدن در تیم فوتبال ابومسلم مشهد در فصول پایانی مسابقات لیگ آزادگان و درخشش در تیم فوتبال استقلال تهران در چندین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور، مقطعی در لیگ باشگاه‌های امارات نیز بازی کرده است.

حضور عنایتی در سپاهان، استقلال، امارات و ابومسلم



وی بیان کرد: عنایتی با سابقه درخشش در لیگ فوتبال امارات، بعد از بازگشت از لیگ این کشور، به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پیوست و در دهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور با پیراهن این تیم به مقام قهرمانی لیگ بر‌تر دست یافت.



رئیس هیئت فوتبال استان قم یاد آور شد: عنایتی با درخشش در مدت حضورش در تیم فوتبال ابومسلم مشهد و همچنین ارائه بازی‌های درخشان در مدت عضویت خود در تیم فوتبال استقلال تهران، توانست گل‌های بسیار زیادی را در مسابقات لیگ بر‌تر به ثمر رسانده و یکی از بهترین گلزن تاریخ مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور باشد.

۸۶ گل عنایتی در تاریخ لیگ بر‌تر فوتبال



وی عنوان کرد: عنایتی تا قبل از پیوستن به تیم فوتبال صبای قم ۸۶ گل در تاریخ ۱۰ دوره‌ای مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور به ثمر رسانده و از این حیث بعد از آرش برهانی گلزن ۸۷ گله استقلال تهران و بالا‌تر از فریدون فضلی گلزن ۸۵ گله سابق صبای قم در مکان دوم بر‌ترین گلزنان لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.