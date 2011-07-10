تهدیدات دنیای سایبر نباید باعث محرومیت از امتیازات آن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در نخستین همایش منطقه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات در تبریز با تاکید بر توجه بیشتر به موضوع حفاظت اطلاعات در فضای سایبری یاد آور شد: هرچه میزان اطلاعات و تاثیرات آن در زندگی مردم بیشتر باشد باید به همان میزان، مراقبت از اطلاعات نیز افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه سایبری با محدودیت قوانین مواجه هستیم، اظهار داشت: امروز اطلاعات ارزش مبادله ای پیدا کرده و مبادله اطلاعات به واسطه دلار (اینفودلار) در جهان یک موضوع جا افتاده است.

بیگی با اشاره به ارزش اطلاعات و نقش آن در دوره حیات انقلاب اسلامی یاد آور شد: این موضوع در اتفاقات مهم می توانست اثرگذار باشد به عنوان مثال در حادثه تروریستی هفتم تیر، ما حاضر بودیم برای باخبر شدن از این حادثه میلیون ها دلار خرج کنیم اما این اتفاق نیفتد.

وی با تاکید بر ضرورت امنیت در فضای سایبری اظهار داشت: فناوری باید امکان بومی شدن و مراقبت را داشته باشد و گرنه ممکن است در مسیر اراده نظام سلطه صرف شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توسعه خدمات دولت از رهگذر فناوری، توجه بیش از پیش به این موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدفمندی یارانه‌ها یکی از عرصه‌های استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات است و در فضای کنونی شاهد به کارگیری این فناوری در مقوله عدالت و اثرگذاری آن در کسب رضایتمندی مردم هستیم.

وی افزود: کمترین آسیب در این موضوع می‌توانست خسارت فوق‌العاده‌ای را برای دولت و نظام موجب شود ولی این حجم بزرگ از کار با کمترین خطا و اشتباه توسط دولت انجام شد.

بیگی با اشاره به سیاست دولت در موضوع تامین اجتماعی یاد آور شد: اکنون تعداد محدودی از مردم تحت پوشش این خدمات هستند و این به خاطر نقیصه‌ای است که در حوزه فناوری وجود دارد.

وی با بیان این که قوانین در خصوص برخورد با جرایم سایبری محدود است، گفت: مقوله سرقت در فضای فیزیکی مفهوم خود را از دست داده و اکنون سرقت در شکل دیگری اتفاق می‌افتد.

بیگی طرح امضای الکترونیک را یک موضوع جدی در حوزه تجارت الکترونیک و جلوگیری از جرایم الکترونیکی عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم امنیت لازم در عرصه سایبری، این طرح کمتر مورد توجه بنگاه های اقتصادی قرار گرفته است و هرچه سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت آن بیشتر باشد اعتماد بیشتری هم به دنبال خواهد داشت.