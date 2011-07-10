55 گروه دانشجویی به روستاهای محروم خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی ظهر یکشنبه در مراسم بازدید از اردوهای جهادی شهرستان نهبندان اظهارداشت: این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.
وی به برنامه های بسیج سازندگی برای اعزام گروههای جهادی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در طول سال جاری بالغ بر ۱۰۰ گروه جهادی به روستاهای استان اعزام میشوند.
وی تصریح کرد: سال گذشته 780هزار نفر روز کار در غالب این اردوها حاصل شده است و امسال نیز هر گروه سه روستا را پوشش میدهند.
به گفته این مسئول سال گذشته 379 پروژه کوچک و بزرگ توسط این گروههای جهادی در سطح روستاهای استان اجرایی شد.
زهرایی از تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی در استان خبر داد و بیان کرد: پروژههایی که در قالب طرحهای هجرت قابل اجراست باید ویژگیهای خاصی داشته باشد که باید این پروژهها کوچک، عامالمنفعه، محبوبیت زا و محرومیت زدا باشد.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: پروژه ها در سه بخش آموزش، پیشگیری و عمرانی توسط دانشجویان بسیجی شرکت کننده اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی اولویت دار برای اجرا در طرح هجرت اظهار داشت: مخازن آب شرب و شبکه آب روستایی در مناطقی که جمعیت زیادی ندارد و دولت برای اجرای این طرحها تمایلی ندارد، قنوات و استخر ذخیره آب، خانه بهداشت، کتابخانه، غسالخانه، و مدرسه از جمله این پروژه ها است.
زهرایی بیان کرد: در این راستا سال گذشته ۱۹خانه عالم در استان توسط گروههای هادی ساخته شده است.
وی با بیان اینکه امسال رشد اعتباری و حجمی بسیج سازندگی در کشور ۷۵درصد بوده است، ادامه داد: در استان نیز استانداری تاکنون با واگذاری ۳۰درصد پروژهها به بسیج موافقت کرده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره اردوهای جهادی در اختتامیه این طرحها توسط فرهنگ و ارشاد در موضوعات فیلم، عکس و داستان خبر داد.
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