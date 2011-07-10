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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

55 گروه دانشجویی به روستاهای محروم خراسان جنوبی اعزام شدند

55 گروه دانشجویی به روستاهای محروم خراسان جنوبی اعزام شدند

نهبندان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از فعالیت 55 گروه دانشجویی در قالب طرح هجرت در سطح روستاهای محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی ظهر یکشنبه در مراسم بازدید از اردوهای جهادی شهرستان نهبندان اظهارداشت:  این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.

وی به برنامه ‌های بسیج سازندگی برای اعزام گروه‌های جهادی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در طول سال جاری بالغ بر ۱۰۰ گروه جهادی به روستاهای استان اعزام می‌شوند.

وی تصریح کرد: سال گذشته 780هزار نفر روز کار در غالب این اردوها حاصل شده است و امسال نیز هر گروه سه روستا را پوشش می‌دهند.

به گفته این مسئول سال گذشته 379 پروژه کوچک و بزرگ توسط این گروه‌های جهادی در سطح روستاهای استان اجرایی شد.

زهرایی از تشکیل قرارگاه محرومیت ‌‌زدایی در استان خبر داد و بیان کرد: پروژه‌هایی که در قالب طرح‌های هجرت قابل اجراست باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد که باید این پروژه‌ها کوچک، عام‌المنفعه، محبوبیت زا و محرومیت‌ زدا باشد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: پروژه ها در سه بخش آموزش، پیشگیری و عمرانی توسط دانشجویان بسیجی شرکت کننده اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی اولویت ‌دار برای اجرا در طرح هجرت اظهار داشت: مخازن آب شرب و شبکه آب روستایی در مناطقی که جمعیت زیادی ندارد و دولت برای اجرای این طرح‌ها تمایلی ندارد، قنوات و استخر ذخیره آب، خانه بهداشت، کتابخانه، غسالخانه، و مدرسه از جمله این پروژه ها است.

زهرایی بیان کرد: در این راستا سال گذشته ۱۹خانه عالم در استان توسط گروه‌های هادی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه امسال رشد اعتباری و حجمی بسیج سازندگی در کشور ۷۵درصد بوده است، ادامه داد: در استان نیز استانداری تاکنون با واگذاری ۳۰درصد پروژه‌ها به بسیج موافقت کرده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره اردوهای جهادی در اختتامیه این طرح‌ها توسط فرهنگ و ارشاد در موضوعات فیلم، عکس و داستان خبر داد.

کد مطلب 1356102

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