جوان فداکار محمودآبادی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) آمل از جوان فداکار محمودآبادی که موجب نجات سه نفر دردریا شد عیادت واز اقدام شایسته وی تجلیل کرد.

وی در این ملاقات با قدرانی از این عمل انسان دوستانه واز خود گذشتگی بهنام اسدی گفت: ارزش کار این جوان شایسته مازندرانی این بود که با نیرو، نشاط و جوانی خویش جان سه انسان را در دریا نجات داد اما خود دچار مشکل شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران افزود: این نوع فدارکاری مازندرانی ها، تجسم عزت، بزرگواری، افتخار و مباهات است.

ابراهیمی، از وضعیت سلامت و درمان بهنام اسدی مطلع و برای بهبودی و مداوای وی به مسئولان بیمارستان توصیه های لازم را کرد.

بهنام اسدی، جوان ۲۵ ساله محمودآبادی که در ساحل منطقه خشت سر از بخش مرکزی محمودآباد با به خطر انداختن جان خود موجب نجات جان سه مسافر از دریا شد.

این جوان فداکار پس از نجات جان آنها به یکباره بی هوش شد و ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی با مشاهده این وضعیت سریعاً وی را از آب خارج نموده و به بیمارستان انتقال دادند.

این جوان، بخاطر سابقه بیماری، دچار تشنج شد که با تلاش پرسنل اورژانس محمودآباد وی از مرگ نجات یافت وهم اکنون نیز برای مداوای کامل دربیمارستان امام رضا(ع) آمل بستری است.