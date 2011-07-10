مرگ ولیعهد عربستان در نیویورک/ خبر مرگ فعلا منتشر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربیه(هیچ ارتباطی با شبکه سعودی العربیه ندارد)، سلطان بن عبدالعزیز 85 ساله که اخیرا برای معالجه به آمریکا سفر کرده بود، در یکی از بیمارستانهای نیویورک فوت کرده است.

گفته می شود ولیعهد عربستان که همزمان معاون رئیس شورای وزیران، وزیر دفاع و نیروی هوایی و بازرس کل کشور بوده است در پی افزایش و بدخیم شدن غده های سرطانی بدنش به ویژه در قسمت مغزی، فوت کرده است.

این منابع وابسته به مخالفان آل سعود در عربستان تاکید کردند: خبر مرگ ولیعهد عربستان فعلا منتشر نمی شود و برای انجام برخی امور بعدا اعلام خواهد شد.

خاطرنشان می شود ولیعهد عربستان اخیرا در پی دگرگونی شرایط جسمانی برای معالجه به آمریکا سفر کرده بود. وی پانزدهمین فرزند ذکور "ملک عبدالعزیز" محسوب می شود که مادرش "حصه بن احمد السدیری" است. این افراد در عربستان موسوم به سدیریها هستند.