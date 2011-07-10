آتش سوزی در بیمارستان شفای رشت مهار شد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 12 و 49 دقیقه ظهر امروز به دنبال تماس تلفنی از مرکز درمانی شفا، با شماره 125 سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش ­سوزی در بخش تاسیسات این بیمارستان بلافاصله ماموران سه ایستگاه­ به همراه هفت دستگاه خودروی اطفائیه و 18 تن آتش­ نشان به محل حادثه اعزام شدند و نسبت به مهار و اطفای حریق که در اثر برشکاری در قسمت تاسیسات قدیمی بیمارستان در مجاورت مواد پلاستیکی ایجاد شده بود، اقدام کردند.

وی اظهارداشت: میزان خسارت مالی این حادثه از سوی کارشناسان سازمان 20 میلیون ریال تخمین زده شده است.

مدیرعامل آتش نشانی رشت ادامه داد: در ساعت دو پانزده دقیقه بامداد امروز نیز حریقی در خیابان لاکانی، کوچه اسلامی به سازمان اطلاع داده شد که به دلیل تماس­های پی در پی شهروندان مبنی بر گستردگی حریق، در کوتاهترین زمان تمامی خودروهای اطفائیه به همراه 40 تن آتش­ نشان به محل حادثه اعزام و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.

وی یادآورشد: کارشناسان سازمان علت این حریق را تعمدی و پاشیدن مایعات قابل اشتعال از سوی فرد یا افرادی به داخل منزل مسکونی اعلام کردند.