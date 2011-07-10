آتش سوزی در بیمارستان شفای رشت مهار شد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 12 و 49 دقیقه ظهر امروز به دنبال تماس تلفنی از مرکز درمانی شفا، با شماره 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش سوزی در بخش تاسیسات این بیمارستان بلافاصله ماموران سه ایستگاه به همراه هفت دستگاه خودروی اطفائیه و 18 تن آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند و نسبت به مهار و اطفای حریق که در اثر برشکاری در قسمت تاسیسات قدیمی بیمارستان در مجاورت مواد پلاستیکی ایجاد شده بود، اقدام کردند.
وی اظهارداشت: میزان خسارت مالی این حادثه از سوی کارشناسان سازمان 20 میلیون ریال تخمین زده شده است.
مدیرعامل آتش نشانی رشت ادامه داد: در ساعت دو پانزده دقیقه بامداد امروز نیز حریقی در خیابان لاکانی، کوچه اسلامی به سازمان اطلاع داده شد که به دلیل تماسهای پی در پی شهروندان مبنی بر گستردگی حریق، در کوتاهترین زمان تمامی خودروهای اطفائیه به همراه 40 تن آتش نشان به محل حادثه اعزام و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.
وی یادآورشد: کارشناسان سازمان علت این حریق را تعمدی و پاشیدن مایعات قابل اشتعال از سوی فرد یا افرادی به داخل منزل مسکونی اعلام کردند.
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