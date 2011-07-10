تخصیص 3050 میلیون تومان اعتبار برای تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد در شهرستان ساوجبلاغ آغاز شد ضمن اینکه کار مطالعه این طرح از شش سال پیش آغاز شده بود.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح که با هدف استفاده بهینه از سیلاب رودخانه فصلی کردان و تغذیه سفره های آب زیرزمینی این منطقه اجرا می شود، سه میلیارد و 50 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

این مسئول عنوان کرد: طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد به صورت حوضچه اجرا می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح، آب بندی به ظرفیت 12 ونیم میلیون متر مکعب در مسیر رودخانه کردان ساخته خواهد شد.

حدادی گفت: دبی سالیانه رودخانه فصلی کردان 110 میلیون متر مکعب است که بخشی از آن به مصرف کشاورزی می رسد و مابقی در دشتهای شور جنوب منطقه رهاسازی می شود.

هر حوضچه به وسعت شش هکتار در جنوب ساوجبلاغ ایجاد می شود



فرماندار ساوجبلاغ گفت: بخشی از سیلاب این رودخانه پس از ذخیره در این آب بند که در شمال آزاد راه هشتگرد- کرج واقع است به شش حوضچه طرح تغذیه مصنوعی منتقل می شود ضمن اینکه این حوضچه ها هر کدام به وسعت شش هکتار در جنوب ساوجبلاغ ایجاد می شوند.



وی اضافه کرد: این حوضچه ها در طول سال از آب پر است و سالانه 12 و نیم میلیون متر مکعب به ظرفیت سفره های آب زیر زمینی این شهرستان می افزاید.



فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: این طرح تا سال 92 به بهره برداری خواهد رسید و با اجرای آن سطح سفره های آب زیر زمینی این منطقه افزایش می یابد.