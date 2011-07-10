محمدرضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از دو روز تعطیلی که با بازگشت تیم فوتبال صبای قم از اردوی یک هفته ای در سرعین و شهرستان نیر استان اردبیل در نظر گرفته شده بود، صبای قم از امشب تمرینات خود را ادامه می دهد.



آغاز دور جدید تمرینات در فاصله 23 روز تا آغاز لیگ یازدهم



وی اظهار داشت: دور جدید تمرینات تیم فوتبال صبای قم از امشب در مجموعه ورزشی شرکت واحد تهران از سر گرفته می شود و در این تمرین تمام بازیکنان جدید و فصل گذشته تیم و از جمله بازیکن جدید صبا یعنی غلامرضا عنایتی برگزار می‌شود.



کارهای آماده سازی صبا منسجم و منظم در حال انجام است



سرپرست تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: تیم فوتبال صبای قم در راه کسب آمادگی لازم به منظور حضوری موفق در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، وضعیت بسیار خوبی دارد به خصوص اینکه تمام کارهای آماده سازی تیم ما بر اساس برنامه ریزی منسجم و منظم در حال انجام است.



وی ابراز داشت: تیم فوتبال صبای قم با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، به منظور آماده‌سازی این تیم اردوی یک هفته‌ای خود را در سرعین اردبیل برگزار کرد که این اردو تیم را در بهترین شرایط ممکن قرار داد.



بهبود شرایط صبا بعد از برگزاری اردوی اردبیل



کشوری تصریح کرد: در این اردوی تدارکاتی در منطقه خوش آب و هوای سرعین اردبیل به مدت یک هفته به انجام رسید، بازیکنان تیم فوتبال صبای قم زیر نظر عبدالله ویسی سرمربی و ناصر بختیاری‌زاده، هوشنگ لوینیان و داریوش اسفندیاری مربیان تیم صبای قم شرایط خوبی به دست آورده اند.



برپایی اردوی یک هفته ای در شهرستان بروجرد



وی عنوان داشت: برای کسب آمادگی بیشتر به منظور حضوری موفق در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کادر فنی تیم فوتبال صبای قم در ادامه راه، برپایی اردوی آماده‌سازی یک هفته‌ای این تیم در شهرستان بروجرد است که به منظور آماده سازی جسمانی و تاکتیکی تیم فوتبال صبای قم برگزار خواهد شد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم یاد آور شد: فنی تیم فوتبال صبای قم در مدت حضور خود در سرعین اردبیل، یک بازی تدارکاتی نیز برابر تیم شهرداری اردبیل به انجام رساند که در این بازی، بازیکنان صبای قم از نظر شرایط مسابقه به خوبی آماده فصل جدید لیگ برتر شدند.



وی عنوان کرد: دور جدید تمرینات تیم فوتبال صبای قم به مدت سه روز در تهران ادامه می یابد و بعد از آن اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم در شهرستان بروجرد بر پا می شود و با تصمیم کادر فنی، بازیکنان صبای قم خود را آماده لیگ یازدهم می کنند.



کشوری افزود: فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس بعد از قرعه‌کشی و مشخص شدن برنامه‌ بازی‌ها، از روز یازدهم مرداد آغاز می‌شود، ضمن اینکه روز دوم مرداد ماه آخرین مهلت نقل و انتقالات تیم‌های لیگ برتری است.

