طراحی 30 سایت متنوع برای توسعه منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران عامل اصلی ارتقای اقتصاد هر منطقه اقتصادی را تامین زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه های خارجی اعلام کرد و گفت: منطقه آزاد ارس با مکان یابی دقیق و کارشناسی شده ایجاد شده و بطور یقین یکی از منحصر به فردترین مناطق آزاد دنیا از جهت وجود شرایط لازم برای توسعه صادرات و حضور در بازار های جهانی است.

وی افزود: تا قبل از تعیین محدوده 20 هزار هکتاری تمام فعالیت های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد ارس در محدوده کوچک 135 هکتاری در زمینه های محدود و غالبا صنعتی و تولیدی انجام می شد ولی هم اکنون بعد از اعمال قوانین حاکم بر مناطق آزاد و حذف برخی قوانین دست و پاگیر بیش از 30 سایت متنوع در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از گردشگری، کشاورزی، صنعت، تولید، آموزش عالی، ترانزیت، تفریحی، ورزشی طراحی و فرصتهای موجود در آنها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شده است.

وی به جایگاه منطقه آزاد ارس در رشد و توسعه صادرات اشاره کرد و یکی از اهداف نهایی منطقه آزاد ارس را همچون سایر مناطق آزاد، توسعه صادرات و حضور در بازرهای جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق چشم انداز بیست ساله این سازمان: "منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی های بالای صادراتی و با فراهم سازی زیرساخت ‌های توسعه فعالیت های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO توانسته است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد."

وی گفت: مطالعات کالبدی این منطقه در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم انداز آن صورت گرفته و با تعریف سایت هایی از جمله سایت صنعتی فاز یک 135 هکتاری، صنایع پاک 760هکتاری ، هزار 400 هکتاری صنایع سنگین ، 85 هکتاری صنایع تولید مصالح ساختمانی ، 280 هکتاری پایانه و انبار و 240 هکتاری حمل و نقل و انبار جهت رسیدن به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گام برداشته است که عملیاتی شدن محدوده 20 هزار و 500 هکتاری و تسری قوانین حاکم بر مناطق آزاد روند دستیابی به این اهداف را تسریع خواهد کرد.

سرپرست تحقیق و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس گفت: در بررسی هایی که کارشناسان مدیریت تحقیق و توسعه بر روی نقاط ضعف و قوت بیش از 80 منطقه آزاد فعال در کشورهای هدف انجام دادند می توان به این نتیجه رسید که هر منطقه ای که قادر به ارائه بسته های متنوع سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است نسبت به مناطق آزادی که در زمینه های محدودتری فعالیت می کنند در بحث جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفقتر عمل می کنند.

وی افزود: نتایج حاصل از معرفی سایت های اقتصادی در سومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی نیز نمود زود هنگام داشت بطوریکه در این همایش 32 تفاهم نامه به امضا رسید.

داداش زاده تصریح کرد: تحلیل آمارهای صادرات در سال های اخیر و توجه به روند صعودی آن نشان دهنده حرکت شتابان این منطقه جهت رسیدن به جایگاه واقعی خود می باشد به طوری که بیش از 12هزار و342 تن کالا به ارزش شش میلیون و 225 هزار دلار در سه ماهه اول سالجاری از منطقه به کشورهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر دلاری 93درصد و از نظر وزنی 293 درصد رشد داشته است و بیانگر موفقیت برنامه ریزی ها و پیشرفت دو چندان در امر صادرات است.

منطقه آزاد ارس در شمالغرب استان آذربایجان شرقی در ضلع غربی شهرستان جلفا در کرانه جنوبی رودخانه ارس با 51 هزار هکتار در همسایگی با کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان واقع شده است .