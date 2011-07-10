نتایج آزمون ورودیه متوسطه مراکز استعدادهای درخشان البرز

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این خصوص گفت: نتایج آزمون یک مرحله ای تکمیل ظرفیت ورودبه دوره متوسطه مراکز آموزشی استعدادهای درخشان استان البرز به تفکیک جنسیت و محل تحصیل پذیرفته شدگان اعلام شده است.

اکبر حلیمی ادامه داد: اسامی اعلام شده در سایت اینترنتی آموزش و پرورش البرز به آدرس alborz.medu.ir قرار دارد.

وی عنوان کرد: پذیرفته شدگان باید به همراه والدین خود برای انجام امور ثبت نام از روز دوشنبه 20 تیرماه تا پنجشنبه مدارس (مراکز) تعیین شده مراجعه کنند.

این مسئول افزود: اعلام اعتراضات احتمالی صرفا ازطریق مراجعه به مدارس محل تحصیل(سوم راهنمایی)وتکمیل فرمهای مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

وی یادآور شد: مهلت تحویل اعتراضات به مدرسه تا تاریخ 30 تیرماه سال جاری است.