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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

نتایج آزمون ورودیه متوسطه مراکز استعدادهای درخشان البرز

نتایج آزمون ورودیه متوسطه مراکز استعدادهای درخشان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: نتایج آزمون ورودبه دوره متوسطه مراکز آموزشی استعدادهای درخشان در استان البرز با همکاری آموزش و پرورش اعلام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این خصوص گفت: نتایج آزمون یک مرحله ای تکمیل ظرفیت ورودبه دوره متوسطه مراکز آموزشی استعدادهای درخشان استان البرز به تفکیک جنسیت و محل تحصیل پذیرفته شدگان اعلام شده است.

اکبر حلیمی ادامه داد: اسامی اعلام شده در سایت اینترنتی آموزش و پرورش البرز به آدرس alborz.medu.ir قرار دارد.

وی عنوان کرد: پذیرفته شدگان باید به همراه والدین خود برای انجام امور ثبت نام از روز دوشنبه 20 تیرماه تا پنجشنبه مدارس (مراکز) تعیین شده مراجعه کنند.

این مسئول افزود: اعلام اعتراضات  احتمالی صرفا ازطریق مراجعه به مدارس محل تحصیل(سوم راهنمایی)وتکمیل فرمهای مربوطه امکان پذیر خواهد بود. 

وی یادآور شد: مهلت تحویل اعتراضات به مدرسه تا تاریخ 30 تیرماه سال جاری است.

کد مطلب 1356122

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