تخفیف 20 درصدی پرداخت عوارض ساختمانی در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری پیرامون ارائه تخفیف عوارض ساختمانی افزود: تمام افرادیکه تمامی عوارض ساختمانی خود را به صورت کامل پرداخت کنند می توانند از تخفیف 20 درصدی استفاده کنند.

وی ادامه داد: این طرح با تصویب شورای شهر شیراز طول مدت چهار ماه اجرا می شود.

شهردار شیراز با بیان اینکه ارائه این تخفیف باعث رونق گرفتن فضای ساخت و ساز در شیراز خواهد شد، تاکید کرد: در سال جاری شهرداری شیراز هیچگونه افزایش قیمتی در بحث عوارض ساخت و ساز نداشته در حالیکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه های شهرداری 30 درصد افزایش داشته است.

پاک فطرت تصریح کرد: طی بررسیهای صورت گرفته عوارض ساخت و ساز در کلانشهرهای دیگر کشور افزایش چشمگیری داشته ولی در شیراز برای راحتی فعالیت و ایجاد اشتغال چنین افزایش قیمتی اعمال نشد زیرا هرگونه فعالیت ساختمان سازی حدود 200 تا 300 اشتغال را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به طور یقین چنین شرایطی برای پرداخت عوارض در سال جاری ایجاد نخواهد شد، گفت: شهروندان بهتر است که با ارائه تمام عوارض از این تخفیف 20 درصدی استفاده کنند زیرا به طور یقین در پایان سال نه تنها چنین تخفیفی ارائه نخواهد شد بلکه عوارض نیز افزایش خواهد یافت.

شهردار شیراز تصریح کرد: این تخفیف 20 درصد شامل جریمه های کمیسیون ماده 100 و 77 نخواهد شد.

ساخت وساز در شیراز افزایش داشته است

پاک فطرت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تاثیرات ساخت و ساز در شهر جدید صدرا بر شیراز، گفت: ساخت وساز در شهر صدرا و یا لپویی به واسطه مسکن مهر است که با سرمایه گذاریهای دولتی در حال انجام است اما به طور کلی اینگونه ساخت و سازها بر روند ساخت و سازی مردم در کلانشهرها تاثیر ندارد.

وی یادآور شد: طی سه ماه گذشته ساخت وساز در شیراز افزایش داشته و دریافت نقدی عوارض نیز طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه 41 درصد رشد داشته است.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استفاده از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی را در دستور کار خود قرار داده ایم، گفت: حضور افرادی دانشمند در مدیریتهای شهرداری شیراز نقطه باشکوهی است زیرا امیدواریم با استفاده از این پتانسیل بحث علم روز را وارد شهرداری کنیم.

پاک فطرت تاکید کرد: به طور یقین همگام شدن تجربه و علم روز نتیجه مثبتی را برای شهر و شهروندان شیرازی خواهد داشت.