نقش ایلام در دفاع مقدس قابل طرح در مجامع بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه ستاد هفته پایداری استان، ضمن برشمردن و بازخوانی اهداف این رویداد مهم فرهنگی در سطح منطقه و ملی گفت: نقش ممتاز و کم نظیر مردم ایلام در حوزه های پایداری و مقاومت در دوران دفاع مقدس به گواه کارشناسان خبره حوزه سیاست خارجی، قابل طرح در مجامع بین المللی است .

وی اظهار داشت: این نقش ارزنده و پررنگ به گونه ای است که وقتی در جلسات ملی طرح می کنیم از آن بعنوان یک رفتار بی بدلیل که مردم غیور استان به نمایش گذاشتند یاد می شود .

اعلایی افزود: نیاز است با مستندسازی و جمع آوری آثاری که بتواند گوشه هایی را از آن حماسه ها نشان دهد در حاشیه جلسات مهم بین المللی طرح کرد تا خود آنها نیز بدانند با سلاحهای که در اختیار دشمن بعثی گذاشتند چه اتفاقاتی رخ داده است .

وی تصریح کرد: تصویرکشیدن بمباران ورزشگاه چوار قابل عرضه در صحن سازمان ملل است و می تواند عمق جنایات دشمن را نشان دهد .

استاندار ایلام با اشاره به برگزاری هفته پایداری استان ایلام گفت: استان از نظر توانمندیها و ظرفیتهای مختلف آنقدر غنی است که نیاز است این استعدادها کشف و بارور شوند .

وی یکی از این ظرفیتها را نیروی انسانی کارآمد و متعهد ذکر کرد و ادامه داد: استفاده های بی رویه از الفاظ استان محروم و فقیر آنقدر بی قاعده در محافل مطرح شده که به واژه ای تحقیرآمیز مبدل شده بگونه ای که در پاره ای اوقات از زبان برخی جوانان این دیار شنیده می شود که مگر ایلام هم محل زندگی است .

اعلایی اضافه کرد: این سخنان آفت توسعه و پیشرفت استانی است که همواره با عزت و سربلند زیسته و در همه عرصه ها حضور دارد .

استاندار ایلام گفت: هفته پایداری باید روح خودباوری را در ما بارور کند و ما باور کنیم که در عرصه های اقتصاد، تولید، دانش، می توانیم نقش اول را داشته باشیم .