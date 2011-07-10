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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

حجت الاسلام حسینی کوهستانی:

تبلیغات اسلامی نظارت دقیقی بر عزاداریها دارد

تبلیغات اسلامی نظارت دقیقی بر عزاداریها دارد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: نحوه برگزاری عزاداریها از دغدغه های نظام است و سازمان تبلیغات همچون گذشته نظارت دقیقی بر نحوه برگزاری عزاداریها خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدشریف حسینی کوهستانی ظهر یکشنبه در همایش آموزشی مسئولان هیئت‌های مذهبی اردکان اظهار داشت: امروز شخص مقام معظم رهبری در خصوص نوع عزاداری ها و مداحی ها دغدغه دارند و به همین دلیل اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از این پس نظارت دقیقی در این زمینه خواهد داشت.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه هیئتهای مذهبی در ارتقا سطح معنوی مردم بیان داشت: هیئتهای مذهبی می توانند اثرات معنوی خوبی بر جامعه داشته باشند.

حسینی کوهستانی با اشاره به اهمیت فعالیت هیئت های مذهبی افزود: چنانچه مسئولان و دست اندرکاران این هیئت ها وظیفه خود را به درستی انجام دهند، شاهد تربیت و شکوفایی نسلی متدین مذهبی و علاقمند به اهل بیت (ع) خواهیم بود.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری این گونه همایش ها را ارتقا سطح آگاهی مسئولان هیئت های مذهبی نسبت به فلسفه وجودی برپایی عزاداریها دانست و یادآور شد: چنانچه به بخشی از این هدف نیز دست یابیم، در آینده ای نزدیک شاهد رشد سطح عزاداریها و مراسمات مذهبی خواهیم بود.

حسینی کوهستانی عنوان کرد: همه مسئولان هیئت ها موظفند نسل جوان را به تکایا و حسینیه ها جذب کنند و برخوردها و رفتارها به گونه ای باشد که تمامی قشرها با رضایت باطنی وارد محافل و مراسم مذهبی شوند.

کد مطلب 1356137

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