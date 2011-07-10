ادامه مخالفتهای شدید در آلمان با فروش تسلیحات به رژیم دیکتاتوری عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "فولکر روهه " وزیر دفاع سابق آلمان و از اعضای حزب دموکرات مسیحی مرکل در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" با انتقاد شدید از تصمیم آلمان برای فروش تانکهای لئوپارد به عربستان سعودی اظهار داشت : چنین تجارتی باید متوقف شود. حکومت آلمان با فروش این تانکها به رژیم دیکتاتوری عربستان تنها از یک پایداری ظاهری در عربستان حمایت خواهد کرد .

وی افزود: پایداری واقعی در عربستان از طریق این تانکهای آلمانی برقرار نمی شود، بلکه تنها اصلاحات سازنده و بنیادین است که موثر می افتد . آلمان نباید بار دیگر در مسیر غلط تاریخ گام بگذارد.

"اریک فریتز" از دیگر سیاستمداران حزب حاکم نیز در یک نشست روسای فراکسیون، چنین تجارتی را رد کرد و اظهار داشت : ما به عنوان یک حزب دموکرات مسیحی حق نداریم به یک دولت نامشروع که با حرکتهای دموکراسی در جهان عرب مقابله می کند چنین تجارت تسلیحاتی را انجام دهیم.

این در حالی است که وزیر دفاع آلمان این انتقادها را رد و بر نقش موثر عربستان در برقراری ثبات در منطقه به عنوان توجیهی برای این اقدام حکومت تاکید کرده است. وی اظهار داشته است که عربستان سعودی متحد غرب و یکی از اصلی ترین ارکان ثبات در منطقه است.

وزیر دفاع آلمان بدون در نظر گرفتن بحثهای بالایی که درباره این تصمیم آلمان در بین سیاستمداران به راه افتاده است از یک شرایط مهم و استراتژیک عربستان در منطقه سخن گفته است.

اشپیگل در ادامه نوشت : مدت یک هفته است که بحث ها و اختلاف نظرهای شدیدی درباره تصمیم آلمان مبنی بر فروش تانکهای لئوپارد به عربستان در بین سیاستمداران و احزاب آلمانی به راه افتاده است.صدر اعظم آلمان و وزیر دفاع این کشور سکوت خود در این باره را این گونه توجیه کرده اند که تصمیمات شورای امنیت ملی آلمان باید سری و مخفیانه باشد.

به نوشته اشپیگل روز جمعه هم مخالفان این تصمیم حکومت در پارلمان آلمان سعی کردند تا جلوی این اقدام را بگیرند.آنها اظهار داشتند که عربستان سعودی به دموکراسی و حقوق بشر بی توجه است. اما حکومت آلمان این انتقادها را رد کرده و بر این عقیده است که عربستان با وجود کمبودهایی که در زمینه حقوق بشر دارد، اما یک کشور با اهمیت و استراتژیک برای غرب است .

اشپیگل در ادامه با اشاره به شکست مخالفان در راستای جلوگیری از تصمیم گیری حکومت برای فروش تسلیحات به عربستان نوشت: بر اساس گزارشهای مطبوعات از گروههای حکومتی، شورای امنیت ملی آلمان تحویل سلاح به عربستان را تصویب کرده است.

اشپیگل در ادامه به اصرار سردمداران حکومتی در آلمان از جمله صدر اعظم، وزیر دفاع و وزیر کشور برای تجارت تسلیحاتی با عربستان با وجود مخالفت بالای سیاستمداران آلمانی اشاره کرد و نوشت : به اعتقاد سیگمار گبریل رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان فروش تانک به عربستان سعودی نه تنها قوانین صادرات تسلیحات در کشور ما را نقض می کند بلکه از نظر سیاسی و اخلاقی غیر قابل قبول است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که این تانکهای سعودی بودند که حرکتهای آزادی بخش در بحرین را سرکوب کردند.

"کلایدیا روت"، رئیس حزب سبزها در پارلمان آلمان نیز با انتقاد از حکومت آلمان اظهار داشته است که ادعای آلمان مبنی بر اینکه ما از حرکتهای دموکراسی خواهانه در جهان عرب حمایت می کنیم تنها حرفهای پوچ و توخالی است. حمایت ار رژیمهای دیکتاتوری با این توجیه که باید سیاست به اصطلاح ثبات منطقه را در پیش بگیریم یک اشتباه بزرگ است.

"هورست تلتشیک" رئیس سابق کنفرانس امنیتی مونیخ نیز توجیه حکومت آلمان در فروش تسلیحات به عربستان را رد کرده و اظهار داشت : من شرایط امروز عربستان سعودی را ناپایدار ارزیابی می کنم. تمام منطقه عرب درگیر انقلاب است، بنابراین تحویل تانک به عربستان در چنین شرایطی کار اشتباهی است.