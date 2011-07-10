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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

هیئت فوتبال مازندران تمرکز تیم صنعت ساری را سلب کرد

هیئت فوتبال مازندران تمرکز تیم صنعت ساری را سلب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: مالک باشگاه صنعت ساری گفت: هیئت فوتبال مازندران، عامل اصلی از بین رفتن تمرکز تیم در رقابت های فصل گذشته لیگ دسته اول فوتبال کشور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فارسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشخص نیست اشکال کار از کجا بوده اما هیئت فوتبال مازندران به رغم ظاهرسازی های فراوان، همکاری مثبتی با این باشگاه در راه تحقق اهداف برنامه ریزی شده ندارد.

وی بیان داشت: لازمه ایجاد تحول در فوتبال مازندران، ایجاد تغییرات اساسی در هیئت فوتبال استان است تا از این طریق، خون تازه ای در رگ های فوتبال پر از استعداد مازندران به جریان بیفتند.

مالک باشگاه صنعت ساری افزود: به رغم آن که نشانی جدید باشگاه را در اختیار مسئولان هیئت فوتبال مازندران قرار داده ایم اما همچنان نامه های ارسالی از طرف فدراسیون و کمیته انضباطی به هیئت فوتبال مازندران فرستاده می شود و بخش زیادی از محرومیت های کمیته انضباطی، ناشی از نرسیدن به موقع نامه ها از طریق هیئت فوتبال است.

فارسی، به آغاز تمرینات تیم فوتبال صنعت ساری اشاره کرد و گفت: با حضور رضا تقوی سرمربی جدید تیم و جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی، به دنبال حضوری پر قدرت در لیگ دسته اول فوتبال کشور هستیم.

وی ادامه داد: تغییرات اصولی در باشگاه با هدف دستیابی به استانداردهای فوتبال دنیا آغاز می شود که لازمه آن حمایت بیش از پیش مسئولان ورزش استان و رسانه های گروهی است.

تیم های فوتبال نساجی قائمشهر، سایپا شمال قائمشهر و صنعت ساری نمایندگان فوتبال مازندران در لیگ دسته اول فوتبال کشور هستند.

کد مطلب 1356143

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