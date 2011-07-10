لیست بازیکنان مازاد و جذب شده شهرداری تبریز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمعصوم سهرابی اظهار داشت : باشگاه شهرداری با در نظر گرفتن نقاط ضعف و کاستی های موجود در پستهایی که در فصل قبل وجود داشت اقدام به جذب بازیکنان در پست های مختلف کرد.

وی افزود: در این راستا از سهمیه لیگ برتری ابراهیم میرزاپور دروازه بان فصل قبل پیکان، ابوالفضل حاجی زاده بازیکن فصل قبل صبای قم ، نبی اله باقری ها بازیکن فصل قبل مس کرمان، مجید حیدری، مهدی محمد زاده بازیکن فصل قبل نفت تهران، کمال کامیابی نیا بازیکن فصل قبل راه آهن و از سهمیه دسته اول جعفر بذری از فولاد یزد، عیسی پرتو از داماش تهران، مهرداد قنبری از صنعت ساری به تیم شهرداری تبریز پیوستند تا در فصل یازدهم بتوانیم با حمایت تماشاگران تبریزی نتایج خوبی گرفته و در جدول رده بندی جایگاه مناسبی را بدست آوریم .