تمام امکانات قم برای جشنهای نیمه شعبان بکار گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه ستاد بزرگداشت اعیاد شعبانیه استان که در محل مسجد مقدس جمکران برگزار شد طی سخنانی با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر در استان قم در ایام نیمه شعبان از تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی در بسیج امکانات و فراهم کردن تمهیدات میزبانی از زائرین مسجد مقدس جمکران قدردانی کرد.



وی با بیان اینکه اقدامات و برنامه های خوبی برای پذیرایی و تامین خدمات رفاهی مورد نیاز انبوه جمعیت مراسم نیمه شعبان تدارک دیده شده است، اظهار داشت: امسال تلاش شده تا در کنار ارائه فعالیتها و برنامه های جدید، امکانات و خدمات از لحاظ کمی و کیفی نیز نسبت به سنوات قبل افزایش داشته باشند.



استاندار قم با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مردمی جشنهای نیمه شعبان تصریح کرد: این ایام و جشنها متعلق به مردم بوده و برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های همایش و کنگره عظیم و معنوی مراسم نیمه شعبان، باید زمینه استفاده از ظرفیت و کمک بخشهای مردمی و تشکلهای مردم نهاد فراهم شود.



حجت الاسلام موسی پور مراسم نیمه شعبان را مراسمی در ابعاد بین المللی و ملی دانست و گفت: برگزاری مراسمی در این سطح با میلیونها زائر از نقاط مختلف کشور و جهان، نیازمند امکانات فرا استانی است و می‌طلبد که دستگاه‌های ستادی و ملی بخشی از توان و ظرفیتهای خود را به این موضوع اختصاص دهند.



وی افزود: دستگاه های استانی علاوه بر در اختیار گذاشتن تمام توان و امکانات خود، باید به جد بحث جلب امکانات و خدمات ملی از دستگاه های ذیربط را پیگیری کنند.



استاندار قم حضور انبوه جمعیت در مراسم نیمه شعبان را فرصت مناسبی برای دستگاه های فرهنگی برشمرد و گفت: باید دستگاه های فرهنگی برای استفاده از این ظرفیت عظیم، برنامه داشته باشند.



حجت الاسلام موسی پور با تاکید بر لزوم انعکاس مطلوب برنامه های مراسم معنوی نیمه شعبان، برنامه ریزی مناسب برای پوشش گسترده برنامه‌ها توسط صدا و سیما و اختصاص سهم بیشتری از شبکه‌های ملی به این امر را خواستار شد.



وی با اشاره به تداوم گرمای هوا در ایام نیمه شعبان، بر ضرورت پیش بینی یخ، آب شرب خنک و بهداشتی، سایبان و سایر امکانات و خدمات رفاهی مسافرین تاکید کرد.



در این جلسه آیت الله وافی تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در سخنانی با قدردانی از اهتمام جدی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان در فراهم ساختن امکانات و خدمات مورد نیاز زوار و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران، از آمادگی این مکان برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم نیمه شعبان خبر داد.