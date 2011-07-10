به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست تخصصی نقد کتاب از سری برنامه‌های کتابخانه تخصصی جوان، اوقات فراغت و تربیت دینی وابسته به این موسسه، دوشنبه بیستم تیرماه از ساعت 15 در تالار علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور مولف، (دکتر ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و نویسنده دوم کتاب (فاطمه وجدانی، دانشجوی دکتری فلسفه، تعلیم و تربیت) انجام خواهد پذیرفت، معصومه اسماعیلی (عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی) به عنوان دبیر و حسن ملکی (عضوهیئت علمی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی) به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی http://www.tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=456 مراجعه کنند.