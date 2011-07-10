  1. هنر
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

فردا در موسسه تسنیم نور/

منتقدان درباره «چالش‌های من و پدرم» سخن می‌گویند

منتقدان درباره «چالش‌های من و پدرم» سخن می‌گویند

کتاب چالش‌های من و پدرم تألیف دکتر محسن ایمانی در سیزدهمین نقد تخصصی کتاب موسسه فرهنگی تسـنیم نور به نقد گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست تخصصی نقد کتاب از سری برنامه‌های کتابخانه تخصصی جوان، اوقات فراغت و تربیت دینی وابسته به این موسسه، دوشنبه بیستم تیرماه از ساعت 15 در تالار علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور مولف، (دکتر ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و نویسنده دوم کتاب (فاطمه وجدانی، دانشجوی دکتری فلسفه، تعلیم و تربیت) انجام خواهد پذیرفت، معصومه اسماعیلی (عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی) به عنوان دبیر و حسن ملکی (عضوهیئت علمی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی) به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی http://www.tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=456 مراجعه کنند.

کد مطلب 1356156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه