به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تاکستان، جمعی از مسئولان استانی و محلی و مردم شهر اسفرورین دفتر پیشخوان دولت در شهر اسفرورین افتتاح شد.

دفتر پیشخوان خدمات دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین در زمینی به مساحت 190 مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال راه اندازی شده است.

عباسعلی درافشانی در مراسم افتتاح دفتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین اظهارداشت: در ادامه برنامه سوم و چهارم توسعه سیاست اصلی دولت واگذاری تصدی گریها و خدمات به بخش خصوصی و غیردولتی است تا مردم بتوانند به طور مستقیم و با کمترین هزینه این خدمات را دریافت کنند.