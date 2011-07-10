به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تاکستان، جمعی از مسئولان استانی و محلی و مردم شهر اسفرورین دفتر پیشخوان دولت در شهر اسفرورین افتتاح شد.
دفتر پیشخوان خدمات دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین در زمینی به مساحت 190 مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال راه اندازی شده است.
عباسعلی درافشانی در مراسم افتتاح دفتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین اظهارداشت: در ادامه برنامه سوم و چهارم توسعه سیاست اصلی دولت واگذاری تصدی گریها و خدمات به بخش خصوصی و غیردولتی است تا مردم بتوانند به طور مستقیم و با کمترین هزینه این خدمات را دریافت کنند.
وی افزود: تکریم و جلب رضایت مردم، کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی گریها به بخش خصوصی از سیاستهای کلی نظام اداری دولت محسوب می شود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین با اعلام اینکه در حال حاضر 276 دفتر ICT (خدمات ارتباطی) در سطح استان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد 43 دفتر به دفتر پیشخوان دولت ارتقا یافته که خدمات دولتی و عمومی را با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری به مردم ارائه می دهند.
وی گفت: هم اکنون علاوه بر شرکت مخابرات، اداره کل پست و پست بانک استان شش دستگاه اجرایی برای واگذاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان دولت، تفاهمنامه امضا کرده اند و هشت دستگاه اجرایی نیز در مرحله مذاکره برای واگذاری خدمات هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین جلب رضایت مردم را اصلی ترین هدف توسعه دفاتر پیشخوان دولت ذکر کرد و افزود: مدیران دستگاهها باید بسترهای مناسب را برای ارائه خدمات مناسب از طریق دفاتر پیشخوان فراهم کنند تا این دفاتر از توجیه اقتصادی و سودآوری لازم برخوردار شوند.
وی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی هرجا که بستر مشارکت و حضور مردم فراهم شده بار مشکلات دولت کاهش
پیدا کرده و عموم مردم از خدمات مناسب تری بهره مند شده اند که این جهت پیگیری باید روز به روز تقویت شود.
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