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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

دفتر پیشخوان دولت در شهر اسفرورین افتتاح شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین گفت: به منظور ارائه خدمات با کیفیت همراه با سرعت و دقت دفتر پیشخوان دولت در شهر اسفرورین تاکستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تاکستان، جمعی از مسئولان استانی و محلی و مردم شهر اسفرورین دفتر پیشخوان دولت  در شهر اسفرورین افتتاح شد.

دفتر پیشخوان خدمات دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین در زمینی به مساحت 190 مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال راه اندازی شده است.
 
عباسعلی درافشانی در مراسم افتتاح دفتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات عمومی شهر اسفرورین اظهارداشت: در ادامه برنامه سوم و چهارم توسعه سیاست اصلی دولت واگذاری تصدی گریها و خدمات به بخش خصوصی و غیردولتی است تا مردم بتوانند به طور مستقیم و با کمترین هزینه این خدمات را دریافت کنند.
 
وی افزود: تکریم و جلب رضایت مردم، کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی گریها به بخش خصوصی از سیاستهای کلی نظام اداری دولت محسوب می شود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین با اعلام اینکه در حال حاضر 276 دفتر ICT (خدمات ارتباطی) در سطح استان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد 43 دفتر به دفتر پیشخوان دولت ارتقا یافته که خدمات دولتی و عمومی را با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری به مردم ارائه می دهند.
 
وی گفت: هم اکنون علاوه بر شرکت مخابرات، اداره کل پست و پست بانک استان شش دستگاه اجرایی برای واگذاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان دولت، تفاهمنامه امضا کرده اند و هشت دستگاه اجرایی نیز در مرحله مذاکره برای واگذاری خدمات هستند.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین جلب رضایت مردم را اصلی ترین هدف توسعه دفاتر پیشخوان دولت ذکر کرد و افزود: مدیران دستگاهها باید بسترهای مناسب را برای ارائه خدمات مناسب از طریق دفاتر پیشخوان فراهم کنند تا این دفاتر از توجیه اقتصادی و سودآوری لازم برخوردار شوند.
 
وی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی هرجا که بستر مشارکت و حضور مردم فراهم شده بار مشکلات دولت کاهش
پیدا کرده و عموم مردم از خدمات مناسب تری بهره مند شده اند که این جهت پیگیری باید روز به روز تقویت شود.
کد مطلب 1356159

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