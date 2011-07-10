اسکان 190 هزار فرهنگی در اماکن رفاهی آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی شیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اسکان مازندران، با اعلام آمادگی کامل استان برای میزبانی فرهنگیان کشور برای گذراندن فصل تابستان در این استان افزود: هزار 986 کلاس برای اسکان آمادگی کامل دارند و مراکز اسکان ما به شکل شبانه روزی پاسخگوی مراجعین خواهد بود.

وی اظهار داشت: تا کنون قریب به 190 هزار مسافر در مراکز و مدارس اسکان یافتند.

شیری گفت: از روز شنبه 18 تیر باشگاه فرهنگیان در مرکز استانی یک وعده غذای گرم به مسافران فرهنگی ارائه می کنند.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ستاد اسکان فرهنگیان تصریح کرد: از مسافران انتظار داریم با رعایت نظم و اخلاق معلمی در طول سفر، شئونات اسلامی در رفتارشان بروز و ظهور داشته باشد.

مازندران از استانهای گردشگرپذیر کشور بوده که همه ساله در ایام تابستان پذیرای مسافران فراوانی از اقصی نقاط کشور است.

