  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

اسکان 190 هزار فرهنگی در اماکن رفاهی آموزش و پرورش مازندران

اسکان 190 هزار فرهنگی در اماکن رفاهی آموزش و پرورش مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران از اسکان 190 هزار فرهنگی کشور در اماکن رفاهی و اقامتی استان در تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی شیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اسکان مازندران، با اعلام آمادگی کامل استان برای میزبانی فرهنگیان کشور برای گذراندن فصل تابستان در این استان افزود: هزار 986 کلاس برای اسکان آمادگی کامل دارند و مراکز اسکان ما به شکل شبانه روزی پاسخگوی مراجعین خواهد بود.

وی اظهار داشت: تا کنون قریب به 190 هزار مسافر در مراکز و مدارس اسکان یافتند.
 
شیری گفت: از روز شنبه 18 تیر باشگاه فرهنگیان در مرکز استانی یک وعده غذای گرم به مسافران فرهنگی ارائه می کنند.
 
قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ستاد اسکان فرهنگیان تصریح کرد: از مسافران انتظار داریم با رعایت نظم و اخلاق معلمی در طول سفر، شئونات اسلامی در رفتارشان بروز و ظهور داشته باشد.
 
مازندران از استانهای گردشگرپذیر کشور بوده که همه ساله در ایام تابستان پذیرای مسافران فراوانی از اقصی نقاط کشور است.
 
کد مطلب 1356160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها