مسئولان خانه ها و موسسات قرآنی ابرکوه گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تبیین جایگاه و فعالیتهای خانه ها و موسسات قرآنی شهرستان ابرکوه، جلسه هم اندیشی، آموزشی و توجیهی مسئولان خانه های قرآن روستایی و موسسات قرآنی ظهر یکشنبه در اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه با بیان اهمیت و جایگاه اینگونه مراکز اظهار داشت: باید قدر این فرصتها را دانست و تا حد امکان از امکانات موجود در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی استفاده بهینه کرد.

حجت الاسلام محمد پورقیومی، قرآن را مایه سعادت بشر و نیاز جامعه و به ویژه نسل جوان دانست و همگان را به پیروی از کلام وحی توصیه کرد و توجه همه جانبه به قرآن و اهل بیت (ع) را خواستار شد.

مسئول کانونهای قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نیز در این مراسم به تشریح فعالیتهای انجام شده در امور قرآنی پرداخت و ابرکوه را از شهرستانهای موفق در این زمینه در استان یزد برشمرد.

غلامرضا زارع با اشاره به چگونگی هزینه کرد اعتبار تخصیصی، کیفی بودن کلاس ها، برگزاری مراسم انس با قرآن، شناسایی جلسات قرآنی، نیاز سنجی قرآنی منطقه، همگون بودن دانش آموزان قرآنی و رشد پله ای قرآن آموزان، اهم فعالیتهای این بخش را تشریح کرد.

وی همچنین مستند بودن کلاسها و طرحها، دیدار دانش آموزان قرآنی از مراکز تفریحی و دیدنی و مسئولان شهر، برگزاری دوره تربیت معلم صوت و لحن، ساخت خانه های قرآنی روستایی، بکارگیری مربیان مجرب و کارآمد و تقسیم سهمیه های قرآنی را از اهم برنامه های تبلیغات اسلامی برای بهبود برنامه های قرآنی در ابرکوه برشمرد.