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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

یازرلو اعلام کرد:

واگذاری 38 فعالیت مدیران مدارس به شوراهای دانش آموزی کشور

واگذاری 38 فعالیت مدیران مدارس به شوراهای دانش آموزی کشور

رامسر - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش از واگذاری 38 فعالیت مدیران مدارس به شوراهای دانش آموزی کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا یازرلو ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره گردهمایی منتخبان شوراهای دانش آموزی سراسر کشور در اردوگاه شهید میرزا کوچک خان رامسرافزود: دانایی و توانایی، فناوری، عضویت در جامعه دانش بنیاد، مسلط به زبان های خارجی، مسئولیت پذیری و خود باوری  به عنوان هفت ویژگی جهانی دانش آموز ایرانی در کنار دو ویژگی الگوی ایرانی و اسلامی و هویت باید مورد توجه همه عوامل موثر در تعلیم و تربیت چه در مدرسه، خانه و جامعه قرار بگیرد.

وی افزود: براساس مطالبه رهبر معظم انقلاب امروز نیازمند گونه ای از فعالیت های تربیتی هستیم تا دانش آموزی در تراز و کلاس و شأن نظام مقدس اسلامی داشته باشیم و برای این مهم الگوی اسلامی پیشرفت باید مد نظر باشد.
 
یازرلو گفت: برای تقویت شوراهای دانش آموزی امسال 38 فعالیت مدیر مدرسه به این شوراها  واگذار می شود تا نقش آنان برای اداره مدرسه تقویت گردد و البته این فعالیت آمادگی برای ورود مسئولانه به جامعه است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: شوراهای دانش آموزی بستری برای آماده شدن مدارس و دانش آموزان برای آینده است فلذا برای آینده بهتر باید تلاش مضاعف همراه با تفکر واندیشه ایرانی و اسلامی مدنظر باشد.
 
محمد علی امیری افزود: اگر می خواهید شخصیتی موفق با جاذبه های ویژه ی یک انسان پیروز را در جامعه داشته باشید باید از دوران مدرسه و  فرصت های رشد و ترقی نظیر شوراهای اسلامی دانش آموزان و فعالیت های اجتماعی این گونه استفاده کنید.
 
مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: قریب به 115 هزارمدرسه در کشور داریم که 82 هزار مدرسه شورا دارند.
 
حسن خالدی افزود: از مجموع 13 میلیون دانش آموز در کشور حدود چهار میلیون نفر عضو شورای دانش آموزی هستند و در این دوره  نیز 850 دانش آموز در همایش منتخباا کشوری شرکت کردند.
کد مطلب 1356166

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