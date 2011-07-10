۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

طی سال جاری/

11 معدن با 37 میلیون تن ذخیره در خراسان رضوی کشف شد ‏

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست ‏اداره اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی از کشف 11 معدن جدید با 37 میلیون تن ذخیره مواد ‏معدنی در هشت شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین غلامی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با صدور 11گواهینامه کشف، امکان بهره برداری از این معادن فراهم شده، اظهار کرد: معادن فوق با 1.5 میلیارد ریال هزینه بخش خصوصی کشف شده است.

وی افزود: مواد معادن فوق شامل خاک صنعت، منگنز، سنگ لاشه، سنگ آهن، گچ، کلسیت، کرومیت، زئولیت، بنتونیت ‏و گرانیت است.

غلامی افزود: اکتشاف این معادن در شهرستانهای مشهد، گناباد، کاشمر، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، تایباد ‏و سبزوار صورت گرفته است.‏

سرپرست اداره اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان گفت: طی مدت فوق40 مورد پروانه کشف ‏نیز صادر شده که در حال طی مراحل اکتشاف است.

