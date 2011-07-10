11 معدن با 37 میلیون تن ذخیره در خراسان رضوی کشف شد ‏

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین غلامی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با صدور 11گواهینامه کشف، امکان بهره برداری از این معادن فراهم شده، اظهار کرد: معادن فوق با 1.5 میلیارد ریال هزینه بخش خصوصی کشف شده است.

وی افزود: مواد معادن فوق شامل خاک صنعت، منگنز، سنگ لاشه، سنگ آهن، گچ، کلسیت، کرومیت، زئولیت، بنتونیت ‏و گرانیت است.

غلامی افزود: اکتشاف این معادن در شهرستانهای مشهد، گناباد، کاشمر، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، تایباد ‏و سبزوار صورت گرفته است.‏

سرپرست اداره اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان گفت: طی مدت فوق40 مورد پروانه کشف ‏نیز صادر شده که در حال طی مراحل اکتشاف است.