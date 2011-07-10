تقسیم بندی آزمایشگاهها به سطوح ملی، منطقه ای و استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی نژاد به منظور تقویت این شبکه کشور به 10 منطقه تقسیم شده تا در هر منطقه با ایجاد آزمایشگاه منطقه ای خدمات لازم را به متقاضیان ارائه دهد.

وی با اشاره به اهداف این شبکه، اظهار داشت: از آنجایی که در سالهای اخیر دانشگاه های کشور به سمت فعالیتهای پژوهشی سوق پیدا کردند از این رو با به اشتراک گذاشتن امکانات آزمایشگاهی کشور می توان سطح کیفی تحقیقات را ارتقا داد.

غیرفعال بودن شرکتهای دانش بنیان در تجهیزات آزمایشگاهی

مهدی نژاد با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان فعال در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی بسیار اندک است، یادآور شد: در این راستا با توجه به تجربیات خوب ستاد توسعه فناوری نانو در راه اندازی شبکه آزمایشگاهی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، اقدام به ایجاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است که 20 درصد فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی وارد مقطع کارشناسی‌ارشد شوند یعنی به عبارتی ظرفیت فعلی مقطع کارشناسی‌ارشد باید 3 برابر شود و چون تعدادی از رشته‌ها نیازمند آزمایشگاه هستند باید آزمایشگاه‌ها تجهیز شوند و امکانات کافی فراهم شود زیرا تقویت و توسعه تحصیلات تکمیلی نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی است.

مهمترین الزام در قانون برنامه پنجم توسعه

به گفته مهدی نژاد، رسیدن ایران به رتبه اول در منطقه، تبدیل شدن زبان فارسی به زبان علمی در دنیا و دسترسی به آزمایشگاه ها از الزامات قانونی کشور طبق برنامه پنجم است.

وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات مالی از دیگر برنامه های حمایتی وزارت علوم برای توسعه شبکه آزمایشگاه های علمی کشور است، اظهار داشت: به منظور تجهیز شبکه آزمایشگاهی درخواست دریافت 150 میلیارد تومان به رئیس جمهوری ارائه شده و در حال پیگیری آن هستیم.