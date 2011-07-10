دیدگاه امام (ره) و مراجع در عدم اختلاط دانشگاهها اجرایی شود

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکیداتی که در زمینه تفکیک جنسیتی دانشگاهها وجود دارد گفت: کار فرهنگی کار حساسی است و نباید به شیوه ها و روش های سطحی انجام شود که مشکل ساز شود و یا اینکه قانونی که باید اجرا شود را تنها با شعار پوشش دهیم.

طاهرخانی یادآور شد: مراجع عظام نیز نظراتی در زمینه تفکیک جنسیتی اعلام کرده اند و به نظر می رسد دانشگاهها و وزارت علوم باید مجموعه ای از دیدگاههای حضرت امام و نظرات فقهی مراجع تقلید را برای عملیاتی کردن اجرا کنند.

وی افزود: این موضوع باعث می شود که عمل بر اساس این نظرات به تبیین صحیح موضوع بیشتر کمک می کند ضمن اینکه از ایجاد دستاویز برای تبلیغات بیگانگان جلوگیری می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است، تفکیک در زمانی که جمعیت دانشجویی در جایی که قابل جداسازی باشد اشکالی ندارد اما اگر در داخل کلاس کارهای سطحی صورت گیرد اثرات مخربی برجای می گذارد.