همایش مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان امروز (یکشنبه) با حضور مسئولان علوم پزشکی و دامپزشکی استان هرمزگان و همچنین کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور در بندرعباس برگزار شد.

47 درصد عوامل بیماری های عفونی دامی هستند

ذبیح الله غریب مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در این همایش با تاکید بر ضرورت همکاری دامپزشکان و پزشکان در مبارزه با بیماریهای قابل انتقال میان انسان و حیوان، بیان داشت: تاکنون هزار و 709 عامل بیماری عفونی شناخته شده که 832 عامل آن یعنی معادل 47 درصد عامل دامی هستند.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان بیماریهای ویروسی، انگلی و هاری هستند که باید در مبارزه با آنها جدیت بیشتری داشته باشیم.

واکسیناسیون رایگان سگها

سیامک نیکخواه کارشناس مسئول بیماری هاری سازمان دامپزشکی کشور در ادامه این همایش، اظهار داشت: مخازن و منابع بیشتر بیماریهای مشترک انسان و حیوان در حیوانات است و باید در مبارزه با این بیماری ها دستگاههای اجرایی مرتبط هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: هر نوع حیوان گزیدگی هاری محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و باید با اطلاع رسانی بیشتر مبارزه با بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان به مردم آموزش داده شود.

نیکخواه با اشاره به فعالیت خوب وزارت بهداشت در مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان، عنوان کرد: سازمان دامپزشکی کشور تمامی سگهای مراجعه کننده را به صورت رایگان مورد واکسیناسیون قرار می دهد.

وی در خصوص افزایش سگهای ولگرد در شهرها گفت: در شهر تهران با همکاری خوب شهرداری سالیانه 14 الی 16 هزار سگ ولگرد جمع آوری می شوند و دامپزشکی راهکارهای خوبی را برای جمع آوری حیوانات ولگرد به دستگاههای اجرایی مرتبط ارائه می دهد.