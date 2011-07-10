اخبار منتشر شده پیرامون سرقت خانه شیخ اشراق صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده‌ محبوب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خانه‌ای که به نام شیخ اشراق نامیده شده بر اساس ذهنیت روستائیان سهرورد است و سند علمی ندارد.

وی با بیان اینکه از این منزل مقداری خرده سفال سرقت شده است افزود: خرده ‌سفالهایی از منزل موسوم به شیخ اشراق سرقت شده که ارزش تاریخی آن مشخص نیست و برای اثبات تاریخی و باارزش بودن این سفالها نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد.

نقی زاده ضمن تأکید بر حفظ و حراست از میراث‌ مادی و معنوی استان گفت: در صورت داشتن ارزش مادی و معنوی سفالهای سرقتی شورای شهر سهرورد باید پاسخگو باشد زیرا این مسئله به اداره‌کل میراث‌فرهنگی گزارش نشده تا اقدامات حفاظتی و حراستی از آن صورت گیرد. البته داشتن ارزش تاریخی این سفالها در حال حاضر قابل اعلام نظر صریح نیست.



از سوی دیگر، سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی استان زنجان در گفتگو با خبرگزاری منتسب به این سازمان از به سرقت رفتن اشیای تاریخی پنهان شده توسط کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابراز تاسف کرد.

هاشم نهامین گفت: ساعت 7 صبح 15 تیرماه افرادی مسلح ناشناس وارد این خانه تاریخی شدند و تعدادی ظرف سفالی شکسته را به سرقت بردند.

وی با اشاره به اینکه خانه سهروردی اکنون در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است اظهار داشت: این ظروف سفالی به هنگام پی‏کنی ساختمان مذکور به دست آمده بود که مـتأسفانه کارکنان این مرکز آنها را مخفی کرده بودند و میراث فرهنگی از این کشف مطلع نشده بود.

سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی استان زنجان افزود: در این سرقت مسلحانه سارقان ضمن بستن دست و پای کارکنان آنها را وادار به سکوت کرده‌اند.

به گفته این مسئول، اداره آگاهی خدابنده پس از مطلع شدن از این سرقت اقدام به بازجویی از کارکنان کرده و پیگیریها برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

نهامین با اشاره به اینکه کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان مستقر در این خانه تاریخی از متهمان پرونده به شمار می‏آیند یادآور شد: هیچ اطلاعاتی درخصوص قدمت اشیای سرقت شده در دسترس نیست.

سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان زنجان گفت: شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی ملقب به شهاب‌الدین و شیخ اشراق و شیخ مقتول فیلسوف نامدار ایرانی بوده‌ است.