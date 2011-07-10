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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

اخبار منتشر شده پیرامون سرقت خانه شیخ اشراق صحت ندارد

اخبار منتشر شده پیرامون سرقت خانه شیخ اشراق صحت ندارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: اخبار منتشر شده در خصوص سرقت خانه شیخ اشراق صحت ندارد زیرا از اساس‌ خانه‌ای که موسوم به منزل سهروردی باشد وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده‌ محبوب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خانه‌ای که به نام شیخ اشراق نامیده شده بر اساس ذهنیت روستائیان سهرورد است و سند علمی ندارد.

وی با بیان اینکه از این منزل مقداری خرده سفال سرقت شده است افزود: خرده ‌سفالهایی از منزل موسوم به شیخ اشراق سرقت شده که ارزش تاریخی آن مشخص نیست و برای اثبات تاریخی و باارزش بودن این سفالها نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد.
 
نقی زاده ضمن تأکید بر حفظ و حراست از میراث‌ مادی و معنوی استان گفت: در صورت داشتن ارزش مادی و معنوی سفالهای سرقتی شورای شهر سهرورد باید پاسخگو باشد زیرا این مسئله به اداره‌کل میراث‌فرهنگی گزارش نشده تا اقدامات حفاظتی و حراستی از آن صورت گیرد. البته داشتن ارزش تاریخی این سفالها در حال حاضر قابل اعلام نظر صریح نیست.
  
از سوی دیگر، سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی استان زنجان در گفتگو با خبرگزاری منتسب به این سازمان از به سرقت رفتن اشیای تاریخی پنهان شده توسط کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابراز تاسف کرد.
 
هاشم نهامین گفت: ساعت 7 صبح 15 تیرماه افرادی مسلح ناشناس وارد این خانه تاریخی شدند و تعدادی ظرف سفالی شکسته را به سرقت بردند.
 
وی با اشاره به اینکه خانه سهروردی اکنون در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است اظهار داشت: این ظروف سفالی به هنگام پی‏کنی ساختمان مذکور به دست آمده بود که مـتأسفانه کارکنان این مرکز آنها را مخفی کرده بودند و میراث فرهنگی از این کشف مطلع نشده بود.
 
سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی استان زنجان افزود: در این سرقت مسلحانه سارقان ضمن بستن دست و پای کارکنان آنها را وادار به سکوت کرده‌اند.
 
به گفته این مسئول، اداره آگاهی خدابنده پس از مطلع شدن از این سرقت اقدام به بازجویی از کارکنان کرده و پیگیریها برای دستگیری سارقان ادامه دارد.
 
نهامین با اشاره به اینکه کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان مستقر در این خانه تاریخی از متهمان پرونده به شمار می‏آیند یادآور شد: هیچ اطلاعاتی درخصوص قدمت اشیای سرقت شده در دسترس نیست.
 
سرپرست یگان حفاظت اداره‏کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان زنجان گفت: شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی ملقب به شهاب‌الدین و شیخ اشراق و شیخ مقتول فیلسوف نامدار ایرانی بوده‌ است.
کد مطلب 1356177

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