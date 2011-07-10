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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

چهارمحال و بختیاری دارای کتابخانه تخصصی ازدواج است

چهارمحال و بختیاری دارای کتابخانه تخصصی ازدواج است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان ملی جوانان استان چهار حال و بختیاری گفت: این استان دارای کتابخانه تخصصی ازدواج با 230 عنوان کتاب است.

مصطفی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه تخصصی ازدواج در راستای ازدواج مناسب و سالم در استان راه اندازی شده است.

وی افزود: شبکه فعالیت ازدواج در راستای ازدواج آگاهانه، آسان و پایدار در استان راه اندازی شده است، این شبکه در 10 قمست آموزش، آی تی، رسانه و ... فعالیت می کند.

بیات با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهد، بیان داشت:  27 هزار و 315 نفر در دوره های  آموزشی این سازمان در طول سال شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه جوانان بازوان فعال جامعه به شمار می آیند، تصریح کرد: ما باید نیازهای جوانان را بررسی و در جهت محقق شدن آنها تلاش کنیم.

کد مطلب 1356181

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