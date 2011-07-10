کاهش 5 درجه ای دما از فردا در استانهای شمالی کشور

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای پایانی هفته نیز کاهش چند درجه ای دما در استان خراسان رضوی و تا اندازه ای خراسان جنوبی رخ می دهد.

وی با بیان اینکه بادهای 120 روزه سیستان عامل ایجاد وضعیت بحرانی در استان سیستان و بلوچستان هستند افزود: این بادها نزدیک به 40 سال است در این منطقه به وقوع می پیوندد و پدیده جدیدی نیست و در حال حاضر بخشهایی از استانهای یزد، کرمان و خراسان جنوبی را درگیر گرد و غبار کرده است.

به گفته رضازاده، طی فردا و پس فردا به سبب فراهم بودن شرایط ناپایداری هوا در سواحل دریای خزر و جنوب شرق کشور رگبار موقت، گاهی همراه با باران و رعد و برق و وزش باد در استانهای ساحلی دریای خزر، شمال سمنان و مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: این شرایط در استان گلستان و شرق مازندران از شدت بیشتری برخوردار است.

به گفته رضا زاده، از چهار شنبه تا پایان هفته سرعت وزش باد در شمال سیستان و بلو چستان و جنوب خراسان جنوبی افزایش می یابد و طی این مدت باد و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در این مناطق می شود.

وی افزود: حداکثر دمای هوای تهران امروز با چند درجه کاهش نسبت به روزهای گذشته به 37 درجه رسیده و پیش بینی می شود تا پایان هفته در همین حدود باقی بماند.

