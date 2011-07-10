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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

آیت الله مقتدایی تاکید کرد:

توجه به دغدغه مراجع در تأمین امنیت اخلاقی در دانشگاه‌ها

توجه به دغدغه مراجع در تأمین امنیت اخلاقی در دانشگاه‌ها

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: برنامه ریزی دقیق و صحیح برای رفع دغدغه‌های مراجع عظام تقلید جهت ایجاد محیطی آرام و علمی در دانشگاه‌ها و عدم اختلاط دختر و پسر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی در واکنش به مباحث به وجود آمده در خصوص طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشگاه باید محل تعلیم، تعلم، تربیت، نشر علوم و معارف اسلامی باشد.

وی در ادامه گفت: آموزش در دانشگاه ها باید منطبق با شریعت و اسلام ناب محمدی(ص) باشد و از هرگونه کار غیر علمی و پژوهشی در آن دوری شود.

مقتدایی با بیان اینکه دانشگاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت سلطه طاغوت و سردمداران استکبار بود، به فلسفه ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تحول و تقویت محیط علمی و اخلاقی دانشگاه‌ها را صادر کرد.

وی توجه به اجرای منویات مقام معظم رهبری در اسلامی شدن دانشگاه‌ها را وظیفه مسئولان و فرهیختگان کشور دانست و بیان داشت: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نباید شرایط به گونه‌ای باشد که متدینین برای رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌ها دغدغه داشته باشند.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، برنامه ریزی مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه جهت تحقق احکام اسلامی در دانشگاه‌ها از سر دلسوزی است و لازم است، مسئولان مربوطه از رهنمودهای مراجع و علما که همواره پاسدار ارزشهای دین هستند، جهت اجرایی کردن طرح تفکیک جنسیتی در نهادهای علمی استقبال کنند.

مدیر حوزه علمیه قم تصریح کرد: برنامه ریزی دقیق و صحیح برای رفع دغدغه‌های مراجع عظام تقلید جهت ایجاد محیطی آرام و علمی در دانشگاه‌ها و عدم اختلاط دختر و پسر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی تاکید کرد: البته باید در این عرصه، کمال دقت و مراقبت در عملی ساختن این پدیده مبارک صورت گیرد و انتظار داریم مسئولان کشور راهکارهای دقیق اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند و ملت عزیز را از نگرانی‌های موجود برهانند.

کد مطلب 1356186

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