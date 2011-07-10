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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

در دیدار مقام اوکراینی؛

صالحی بر گسترش روابط ایران با اوکراین تاکید کرد

صالحی بر گسترش روابط ایران با اوکراین تاکید کرد

وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون رئیس مجلس اوکراین بر گسترش روابط ایران و اوکراین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولای تومنکو معاون رئیس پارلمان اوکراین و هیئت همراه وی امروز یکشنبه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک ایران بعنوان یک کشور مهم و تأثیر گذار در منطقه خاورمیانه با امکانات وسیع اظهار داشت : ایران می تواند شریک مطمئنی برای اوکراین باشد.

وزیر امور خارجه ضمن برشمردن زمینه های فراوان همکاری دو کشور در  بخش اقتصادی و تجاری حجم فعلی روابط را متناسب با ظرفیتهای موجود دوکشور ندانست و ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد رشد و توسعه همکاریها در بخش های تجاری ، صنعتی ،علمی ،فنی ، هوافضا و تکنولوژیهای نوین باشیم.

معاون رئیس پارلمان اوکراین نیز در این دیدار ضمن اشاره به همکاریهای پارلمانی گفت : ما نه تنها دنبال تحکیم همکاریهای پارلمانی دو کشور هستیم بلکه ضمن آشنایی با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در بخش دیپلماسی عمومی و گردشگری  فعال خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد در سالجاری شاهد برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فیمابین دو کشور باشیم.

کد مطلب 1356187

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