صالحی بر گسترش روابط ایران با اوکراین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولای تومنکو معاون رئیس پارلمان اوکراین و هیئت همراه وی امروز یکشنبه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک ایران بعنوان یک کشور مهم و تأثیر گذار در منطقه خاورمیانه با امکانات وسیع اظهار داشت : ایران می تواند شریک مطمئنی برای اوکراین باشد.



وزیر امور خارجه ضمن برشمردن زمینه های فراوان همکاری دو کشور در بخش اقتصادی و تجاری حجم فعلی روابط را متناسب با ظرفیتهای موجود دوکشور ندانست و ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد رشد و توسعه همکاریها در بخش های تجاری ، صنعتی ،علمی ،فنی ، هوافضا و تکنولوژیهای نوین باشیم.



معاون رئیس پارلمان اوکراین نیز در این دیدار ضمن اشاره به همکاریهای پارلمانی گفت : ما نه تنها دنبال تحکیم همکاریهای پارلمانی دو کشور هستیم بلکه ضمن آشنایی با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در بخش دیپلماسی عمومی و گردشگری فعال خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد در سالجاری شاهد برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فیمابین دو کشور باشیم.