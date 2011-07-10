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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

90 پروژه آب و فاضلاب شهری درچهارمحال و بختیاری وجود دارد

90 پروژه آب و فاضلاب شهری درچهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری ازوجود 90 پروژه آب و فاضلاب شهری در استان خبر داد.

حشمت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 90 پروژه عمرانی آب وفاضلاب شهری در استان وجود دارد، اظهار داشت:  برخی از این  پروژه ها به بهره برداری رسیده و برخی دیگر نیز درصدی از کار آنها پیش رفته و در حال بهره برداری هستند.

وی افزود: تصیفه خانه آب سامان، ناغان و باغ رستم جز پروژه های هستند که تا اخر سال جاری به بهره برداری می رسند.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: تصیفه خانه آب سامان تاکنون 30 درصد پیشرفت، تصفیه خانه ناغان 60 درصد پیشرفت و تصیفیه خانه آب باغ رستم 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه با تاخصیص اعتبار مورد نیاز این سه طرح به بهره برداری می رسند یاد آور شد: دلیل عمده به بهره برداری نرسیدن پروژه های آب و فاضلاب شهری کمبود اعتبار است و با تاخصیص اعتبارات استانی پروژه های بزرگی همجمون انتفال آب از بن به بروجن امکان پذیر نیست بلکه اینچنین طرح هایی نیاز به اعتبارات ملی دارند.

کد مطلب 1356191

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