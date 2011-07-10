انتقاد از کیفیت پایین تاکسیهای نو در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان اینکه متوسط عمر تاکسیهای تهران به 8/4 سال رسیده که با نوسازی 10 هزار تاکسی تا پایان سال جاری، سن تاکسیها از این هم کمتر می‌شود، افزود: 20 هزار تاکسی دیگر نیز در سال 91 نوسازی می شوند.

وی از پیش‌بینی 12 سامانه ثبت نام در 12 نقطه تهران جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیها خبر داد و گفت:

به این ترتیب رانندگان بدون نیاز به مراجعه به سازمان تاکسیرانی می‌توانند به نزدیک‌ترین سامانه ثبت‌نام مورد نظر مراجعه کنند.

وی در خصوص گله‌ مندی رانندگان از فاصله زمانی زیاد بین اسقاط خودروهای قدیمی‌ تا دریافت خودروهای جدید، توضیح داد: گلایه‌مندی همکاران من در ناوگان تاکسیرانی کاملاً‌ درست است، چرا که مسئولان ستاد مدیریت سوخت کشور وعده داده بودند مشکل معطلی دو ماهه رانندگان تاکسی هر چه زودتر حل و فصل شود، در صورتی که متاسفانه این وضعیت کماکان ادامه دارد.

اسلامی با بیان اینکه به رغم قول مساعد مسئولان ستاد مدیریت سوخت کشور برای رفع این مشکل هم‌چنان بحث اسقاط خودروهای قدیمی تا دریافت خودروی جدید حداقل دو ماه زمان می‌برد، تصریح کرد: این در حالی است که رانندگان مجبورند در طول این زمان اقساط وام خودروی خود را پرداخت کنند و در واقع دو ماه هزینه اضافی به هر راننده تحمیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کیفیت پایین خودروهایی که در طرح نوسازی تاکسی‌ها در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد، تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی تهران و سازمانهای تاکسیرانی‌ سایر کلان‌شهرها و شهرهای کشور از بزرگ‌ترین مشتریان خودروسازان داخلی هستند و تعامل با تاکسیرانیها برای ارتقای کیفیت خودروهای تاکسی حداقل انتظار از آن‌ها است.

اسلامی با اشاره به اینکه تاکسیها به جهت فعالیت بیشتر، استهلاک بالاتری از سایر خودروها دارند، گفت: به این منظور شرکت‌های خودروساز باید برنامه‌های مدونی جهت اصلاح برخی قطعات اصلی و پر مصرف خودروها که تعمیر و تعویض آن‌ها مستلزم هزینه بالایی برای رانندگان بوده و بخش قابل توجهی از درآمد این عزیزان را به خود اختصاص می‌دهد، انجام دهند.

وی با بیان اینکه خودروهای تاکسی می‌بایست متناسب با میزان بالای استفاده‌ای که از این خودروها می‌شود طراحی و تجهیز شوند، عنوان کرد: برای نمونه درب تاکسیها در روز بیش از 50 بار باز و بسته می‌شود یا کمربند ایمنی راننده به صورت تمام وقت و سرنشین جلو به صورت مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد که چنین مواردی در طراحی و تولید تاکسی باید توجه شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: خودروهایی که در حال حاضر به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می‌گیرند به این علت که برنامه‌ای برای تولید تاکسی به عنوان یک "خودروی کار" وجود ندارد، دارای اشکالات بسیاری هستند و از این رو خودروسازان داخلی خودروهای تولیدی خود را می‌بایست به نوعی بسازند که در ناوگان تاکسیرانی قابل استفاده باشند.