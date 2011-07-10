10میلیارد ریال برای پارک معلم هفشجان هزینه شده است

بختیار اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک میلیارد تومان در طی سه سال گذشته برای پارک معلم هفشجان هزینه شده است، اظهار داشت: از این میزان اعتبار 500 میلیون تومان اعتبار دولتی و 500 میلیون تومان از اعتبارات شهرداری بوده است.

وی افزود: به دلیل کمبود اعتبار پارک معلم بعد از سه سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.

سرپرست شهرداری هفشجان با بیان اینکه 120 میلیون تومان اعتبار در سال جاری برای شهر تصویب شده، عنوان کرد : امید است تمامی این میزان بودجه به دست شهرداری برسد تا بتوان پروژه های نیمه تمام را در شهر هفشجان به بهره برداری برساند.

وی بیان داشت: در پارک معلم خدمات و امکاناتی از قبیل نشیمن گاه، چمن کاری و گل کاری ، نور پردازی، مکان بازی کودکان، وجود دکه های مجهز ، وسایل ورزشی و ... طراحی شده است.

