۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

سپاه نقش تاثیرگذار در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با بیان اینکه سپاه پاسداران نقش تاثیرگذار در خنثی شدن توطئه دشمنان علیه نظام دارد، گفت: رسالت سنگین پاسداری از اسلام، قرآن و مکتب سیدالشهدا (ع) بر عهده سپاهیان و خانواده آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان سپاه شهرستان ماه‌نشان با تاکید بر اینکه خانواده یک پاسدار باید مستحکم و سالم باشد، افزود: برای رسیدن به این استحکام و پایداری، راه‌های زیادی از جمله رعایت حقوق زن و مرد در مقابل یکدیگر و حاکم بودن اخلاق حسنه در میان اعضای خانواده وجود دارد.
 
وی با اشاره به اینکه خانواده یک پاسدار باید فرصتی برای تجدید قوای او باشند، گفت: زن و مرد در محیط خانواده باید فرصتی را برای بازیابی توان دوباره برای خدمت به اسلام و مسلمان فراهم کنند و اگر خانواده، پاسدار را همراهی نکند، پاسداری و دفاع از انقلاب بسیار دشوار خواهد بود.
 
نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: اگر در دوران دفاع مقدس، همسران و خانواده‌های رزمندگان و پاسداران نظام پشت آنها نبودند امروز این افتخار برای سپاه باقی نمانده بود. 
 
وی ادامه داد: امروز در مجموعه سپاه دارای خانواده‌های سالم و مستحکمی هستیم و رسالت سنگین پاسداری از اسلام، قرآن و مکتب سیدالشهدا (ع) بر عهده سپاهیان و خانواده‌های آنهاست.
