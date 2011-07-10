سپاه نقش تاثیرگذار در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان سپاه شهرستان ماه‌نشان با تاکید بر اینکه خانواده یک پاسدار باید مستحکم و سالم باشد، افزود: برای رسیدن به این استحکام و پایداری، راه‌های زیادی از جمله رعایت حقوق زن و مرد در مقابل یکدیگر و حاکم بودن اخلاق حسنه در میان اعضای خانواده وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه خانواده یک پاسدار باید فرصتی برای تجدید قوای او باشند، گفت: زن و مرد در محیط خانواده باید فرصتی را برای بازیابی توان دوباره برای خدمت به اسلام و مسلمان فراهم کنند و اگر خانواده، پاسدار را همراهی نکند، پاسداری و دفاع از انقلاب بسیار دشوار خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: اگر در دوران دفاع مقدس، همسران و خانواده‌های رزمندگان و پاسداران نظام پشت آنها نبودند امروز این افتخار برای سپاه باقی نمانده بود.

وی ادامه داد: امروز در مجموعه سپاه دارای خانواده‌های سالم و مستحکمی هستیم و رسالت سنگین پاسداری از اسلام، قرآن و مکتب سیدالشهدا (ع) بر عهده سپاهیان و خانواده‌های آنهاست.