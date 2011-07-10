صاعقه به روستائیان استان قزوین خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز صاعقه باعث تلف شدن 368 راس گوسفند در بخش الموت قزوین شد.

قندی بخشدار رودبار الموت شرقی از توابع استان قزوین با اعلام این خبر گفت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر تلف شدن تعدادی دام در روستای هنیز تیمی متشکل از نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، هلال احمر و بخشداری برای بررسی حادثه به این منطقه اعزام شد که صحت و درستی خبر تائید و میزان خسارات نیز برآورد شد.

وی گفت: متوسط قیمت هر راس گوسفند 300 هزار تومان است و میزان خسارت وارده شده به این دامداران بیش از 110 میلیون تومان تخمین زده می شود.

قندی تاکید کرد: با هماهنگی انجام شده و به منظور کمک به صاحبان دامهای تلف شده که بخش عمده ای از سرمایه های خود را در این حادثه از دست داده اند بخشی از خسارتهای این دامداران توسط ستاد حوادث غیرمترقبه استان تامین خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: بارندگی شدید روزهای اخیر همچنین در بخشهای شمالی این بخش که در مجاورت اراضی شهرستان تنکابن و در مسیر ارتفاعات موسوم به سه هزار قرار دارد نیز آسیب وارد کرده و جاری شدن سیلاب موجب مسدود شدن هشت کیلومتر از این مسیر شده است.

قندی یادآور شد: با تلاش انجام شده و همکاری اداره کل راه و ترابری استان مازندران این مسیر در حال پاکسازی و بازگشایی است.

بخش رودبار الموت شرقی دارای 85 روستای دارای سکنه است و در 85 کیلومتری شمال شرقی شهر قزوین قرار دارد.

قلعه تاریخی حسن صباح نیز در این منطقه واقع شده است.