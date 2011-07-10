به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسلیمانی با اشاره به اینکه 35 گروه مهندسی در اردوهای هجرت شرکت کرده اند، اظهار داشت: استان ظرفیت و پتانسیل این را دارد که طرح های هجرت و ولایت در این استان اجرایی کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها موجب می شود که استان به خوبی معرفی شود، بیان داشت: نزدیک 500 نفر طرح ولایت شرکت کرده اند که فضا و بستری برای معرفی استان می توان از این ظرفیتها استفاده کرد.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم(ع) استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: سپاه در نظر دارد خانه بهداشت و درمانگاه در شهر اردل بسازد.

وی با اشاره به اینکه در اقصی نقاط استان پایگاه های بسیج وجود دارد، بیان داشت: نیروهای پایگاه های بسیج در شهرستانها و روستاها می توانند انجام فعالیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بعضی از ادارات که نماینده ای در آن منطقه را ندارند انجام دهند.